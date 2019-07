per Mail teilen

Bei Luftangriffen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 41 Zivilisten getötet worden. Mehr als 100 weitere seien verletzt worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Demnach haben Kampfjets unter anderem einen Markt in der Stadt Maaret al-Numan in der Provinz Idlib angegriffen. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle machte Russland für den Angriff verantwortlich. Moskau weist den Vorwurf zurück.