Offizielle Gedenkfeier in Berlin hat begonnen

Vor 30 Jahren ist die Mauer in Berlin gefallen. Ein Grund zum Feiern! Mit rund 200 Veranstaltungen gedenken tausende Menschen der friedlichen Revolution an historischen Orten. In Berlin feiern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel mit.