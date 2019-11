per Mail teilen

Ein 39-jähriger Mann soll mit gestohlenen Kreditkartendaten etwa 3.200 Online-Bahnfahrkarten gekauft haben - teils auf Bestellung. Die Kreditkartendaten soll er sich aus dem Darknet besorgt haben. Der Mann lebt in Italien, wurde aber bei einem Besuch in Deutschland geschnappt und sitzt jetzt in U-Haft.