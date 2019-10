27 Länder sammeln knapp 9 Milliarden Euro für Weltklimafonds

Auf einer Konferenz in Paris haben Teilnehmer aus 27 Ländern umgerechnet knapp 9 Milliarden Euro für den Weltklimafonds zugesagt. Mit dem Geld sollen Projekte in ärmeren Ländern unterstützt werden, die helfen die Erderwärmung zu begrenzen. Hauptgeber sind Deutschland, Frankreich, Japan, Schweden und Großbritannien. Sie stellen ungefähr die Hälfte des Gesamtbetrags bereit. Der 2010 initiierte Fonds ist das zentrale Instrument der internationalen Klimafinanzierung. Er fördert Maßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenländern, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu mindern und eine Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen.