Seit Mitternacht werden Raser europaweit verstärkt kontrolliert- in 26 Ländern 24 Stunden lang. Geblitzt wird auch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz.

Auch Deutschland beteiligt sich an der Aktion: Neben den Südwest-Ländern sind auch Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bei den Kontrollen dabei. Der sogenannte Speedmarathon wird vom europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien (TISPOL) koordiniert. Mit der Aktion sollen Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisiert werden, sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Aktion kommt aus Nordrhein-Westfalen Der Speedmarathon geht ursprünglich auf eine Initiative Nordrhein-Westfalens zurück, wo es 2012 die ersten großangelegten Geschwindigkeitskontrollen gab - damals noch unter dem Namen "24-Stunden-Blitz-Marathon". Im Laufe der Zeit beteiligten sich immer mehr Bundesländer, zuletzt weitete sich die Aktion über Deutschland hinaus auf andere Länder Europas aus. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland macht aber bei der Aktion nicht mehr mit. Sie sei "ungeeignet", um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu verbessern, hatte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) schon im Vorjahr erklärt.