Rosch Haschana: Juden begrüßen das Jahr 5782

Ab Montagabend feiern Juden weltweit Rosch Haschana, das zweitägige jüdische Neujahrsfest. Auch in Stuttgart stehen dabei die traditionellen Gerichte auf dem Speiseplan.

In der jüdischen Gemeinde in Stuttgart wurde die Synagoge bereits auf Hochglanz gebracht. Am Montagabend beginnt mit dem Neujahrfest nach jüdischer Zeitrechnung das Jahr 5782. In der Küche werden deswegen besondere Speisen zubereitet. Dazu gehört "Gefillte Fisch" - ein jüdisches Traditionsgericht, das an Schabbat oder Festtagen gegessen wird.

So bereitet sich die jüdische Gemeinde in Stuttgart auf Rosch Haschana vor:

Fest der Besinnung

Das Neujahrsfest Rosch Haschana ist nicht mit der Ausgelassenheit einer Silvesterparty inklusive Feuerwerk, Bleigießen und Sekt zu vergleichen. Das jüdische Neujahrsfest ist eher ein Tag des In-sich-Gehens. Denn Rosch Haschana ist der Auftakt zu insgesamt zehn Bußtagen, den sogenannten Tagen der Umkehr, an deren Ende das Versöhnungsfest Jom Kippur steht. Während dieser Zeit lassen gläubige Juden das vergangene Jahr Revue passieren. Es wird Bilanz gezogen über das moralische und religiöse Verhalten im zurückliegenden Jahr. Vor allem bitten die Gläubigen die Menschen um Verzeihung, denen sie Unrecht getan haben. "Das kann Gott nicht für uns machen, das müssen wir selber machen", so Michael Kashi vom Vorstand der jüdischen Gemeinde in Stuttgart.

Hoffnung auf ein gutes neues Jahr

Die Feier findet meist im Familienkreis mit einem großen Festessen statt. "Es gibt ein Gebet und zu jedem Gebet irgendetwas Kleines, was man dazu essen soll", erklärt Kashi. Damit es ein möglichst süßes und gutes Jahr wird, werden beispielsweise traditionell in Honig getauchte Äpfel gegessen.