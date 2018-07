2018 - Reform der Betriebsrenten Mehr Rente mit Hilfe vom Chef

Die Reform der Betriebsrenten tritt ab heute in Kraft - die Bundesregierung will erstens damit erreichen, dass Unternehmen öfter Betriebsrenten anbieten. Vor allem für kleine und mittlere Betriebe soll es jetzt attraktiver werden, eine Betriebrente zu ermöglichen, denn bis jetzt bieten sie sehr viel seltener diese Form der Altersvorsorge an als große Firmen.