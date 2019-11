per Mail teilen

Im Jahr 2017 ist die Menge an Verpackungsmüll in Deutschland auf ein Rekordhoch geklettert. 226,5 Kilo pro Person seien angefallen, teilt das Bundesumweltamt mit. Das waren drei Prozent mehr als noch im Jahr davor. Unter anderem der Trend zum Online-Versand sei daran schuld, sagt die Behörde. In Deutschland werde aber auch viel recycelt - knapp 70 Prozent der Verpackungen würden wiederverwertet.