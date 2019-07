Am ersten Tag des Präsidentschaftswahlkampfs in Afghanistan sind bei einem Anschlag mindestens 20 Menschen getötet worden. Bewaffnete Angreifer seien in der Hauptstadt Kabul ins Büro des Vize-Präsidentschaftskandidaten Nasrat Rahimi gestürmt, erklärte ein Behördensprecher. Sie hätten sich dort verschanzt, bis sie von Soldaten getötet worden seien. Die Taliban verüben immer wieder Anschläge in Afghanistan. Ende September wird dort ein neuer Präsident gewählt.