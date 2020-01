Megathema Migration

Syrien, Afghanistan,Jemen, Mexiko, Somalia - die Liste ist lang. Krieg, Konflikte, Gewalt und Verfolgung zwingen die Menschen ihre Heimat zu verlassen. Und der Klimawandel könnte in Zukunft ein weiterer Hauptfluchtgrund werden. Heute leben über 250 Millionen Menschen nicht in ihrem Geburtsland. Und 2040 werden es wahrscheinlich fast doppelt so viele sein.