Bei einem Unwetter am Genfer See sind zwei Urlauberinnen ums Leben gekommen - eine von ihnen stammte aus Deutschland. Die 51-Jährige starb nach Angeben französischer Behörden auf einem Campingplatz als ein Baum auf ihr Wohnmobil stürzte. Im Süden Baden-Württembergs hat Starkregen für Überflutungen gesorgt - besonders in den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis, erklärte die Polizei. In Überlingen etwa stand der tiefergelegte Bahnhof unter Wasser.