195 Jahren Europa-Hymne: "Beethoven erinnert uns an die Grundlagen Europas"

Es gibt Musik, die ist stolz. Die ist für die Ewigkeit geschrieben. Europa hat sich so ein Stück als Titelmelodie gegeben und die hört man jetzt zur Europawahl wieder häufiger. Es ist die instrumentale Fassung des letzten Satzes der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Diese Sinfonie hat heute Geburtstag, denn vor 195 Jahren wurde sie in Wien uraufgeführt. Beethoven stand an diesem 7. Mai 1824 zwar selbst auf der Bühne und hat dirigiert. Allerdings konnte er die Musik nicht mehr hören, weil er seit Jahren taub war. Über Beethovens 9. Symphonie und die Europa-Hymne hat SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll mit Christine Siegert gesprochen. Sie ist die Leiterin des Beethoven-Archivs im Beethoven-Haus in Bonn.