Speyer: 17-Jährige stirbt nach Unfall mit Motorrad

Am ersten warmen Wochenende gab es in der Pfalz gleich mehrere Motorradunfälle. Einer verlief tödlich.

Eine 17-Jährige ist nach einem Unfall in Speyer gestorben. Laut Polizei war sie am Sonntagabend auf einem Motorrad im Speyerer Industriegebiet unterwegs und kam von der Straße ab. Mehr will die Polizei dazu vorerst nicht sagen, die Ermittlungen laufen. Nach SWR-Informationen deutet bislang nichts darauf hin, dass noch jemand in den Unfall verwickelt war. Die junge Frau starb anschließend im Krankenhaus.

Mehrere Unfälle im Kreis SÜW

Es war nicht der einzige Motorradunfall am ersten richtig warmen Wochenende des Jahres: Am Samstagmittag kam ein 22-Jähriger auf der B48 in Richtung Rinnthal (Landkreis Südliche Weinstraße) an die Leitplanke und verlor die Kontrolle über seine Maschine. Er wurde auf den Grünstreifen geschleudert und musste schwerverletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei vermutet, dass er zu schnell war.

Ebenfalls am Samstag ist ein 16-Jähriger zwischen Frankweiler und Albersweiler (beide im Kreis Südliche Weinstraße) mit seinem Motorrad von der Straße abgekommen und gestürzt. Auch er landete im Krankenhaus, und auch in diesem Fall geht die Polizei davon aus, dass er zu schnell unterwegs war.