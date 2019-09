13 Verletzte bei Unfall mit Bus aus Kandern in Danzig

per Mail teilen

Ein Bus aus Kandern (Kreis Lörrach) ist im polnischen Danzig mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden 13 Menschen verletzt. Vermutlich war der Busfahrer bei Rot abgebogen, das haben erste Ermittlungen ergeben. Die polnische Polizei hat den 60-jährigen Reisebusfahrer vorläufig festgenommen, wie eine Sprecherin der Danziger Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Warschau sagte. Der Mann war einem Alkoholtest zufolge nüchtern. Unter den Verletzten sollen laut polnischer Nachrichtenagentur zehn Deutsche sein, die im Reisebus saßen. Außerdem sollen zwei Fahrgäste in der Straßenbahn verletzt worden sein und der polnische Straßenbahnfahrer, der in seiner Kabine eingeklemmt wurde.