Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) nennt das Verfahren zur Impfterminvergabe einen "großen Fehler". Den sieht er aber nicht bei sich, sondern nur bei anderen, meint Martin Rupps.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat es einen "großen Fehler" genannt, dass Termine in Impfzentren telefonisch über den "Patientenservice 116117" vergeben werden. Das Land habe beim Vergabesystem aufs falsche Pferd gesetzt, so der Minister in einem Zeitungsgespräch.

Die Impfterminvergabe per "Nummer mit den Elfen" ist ein Flop, räumte jetzt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ein Imago IMAGO / Rene Traut

Ich bin immer alarmiert, wenn Politikerinnen und Politiker Fehler eingestehen. Für sie gilt gern der Satz von Friedrich Nietzsche: "Wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden." Und siehe da, Manfred Lucha befeuert mein Vorurteil. Denn Luchas Selbstkritik kommt zu einer Zeit, da sie dem Minister nicht mehr schaden kann. Die Landtagswahl ist gelaufen. Die Impfzentren werden inzwischen von Haus- und absehbar auch von Betriebsärzten entlastet. Das "Geständnis" ist auch keine Überraschung. Dass "Die Nummer mit den Elfen", wie der Slogan lautet, eine Nullnummer ist, mussten viele Menschen in Baden-Württemberg seit dem ersten Tag der Impfterminvergabe erfahren.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Der Gesundheitsminister räumt zwar einen "großen Fehler" ein, weist aber die Verantwortung für diesen Fehler von sich. Wenn regelmäßig weniger Impfstoff zur Verfügung stehe als angekündigt, so Lucha im Interview, funktioniere es nicht. Mit anderen Worten: Wäre es so gekommen, wie wir gedacht hatten, hätten wir völlig richtig gelegen!

Ich reite ein bisschen auf Manfred Luchas vermeintlicher Zerknirschung herum, weil ich fürchte, dass sie den Auftakt macht für ganz viele Rechtfertigungstiraden führender Politikerinnen und Politiker in der Corona-Krise. Immer soll es jemand anderes gewesen sein, im Bund, in den Ländern, in der Wissenschaft. Oder in Europa. Auf das Wunder, dass Politiker Fehler eingestehen, ohne gleich anderen welche anzuhängen, müssen wir noch warten.