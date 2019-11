per Mail teilen

Es ist eine neue Dimension eines Klima-Notfalls, vor dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Menschheit in einem Appell warnen. 11.000 haben ihn unterzeichnet.

Forscherinnen und Forscher müssten die Menschheit vor Katastrophen warnen, heißt es in dem Bericht, der am Dienstag im Magazin "Bio Science" veröffentlicht wurde. Und es sei so weit: Der Erde stehe eindeutig und definitiv ein Klima-Notfall bevor.

Bemühungen zum Pariser Klimaschutzabkommen reichen nicht aus

Diese Warnung unterschrieben 11.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Während US-Präsident Donald Trump das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt hat, schauten sie sich an, was die übrigen Staaten für Pläne zum Klimaschutz haben. Das Ergebnis: Die Bemühungen der meisten reichen nicht aus.

Ohne ein grundlegendes Umsteuern sei "unsägliches menschliches Leid" nicht mehr zu verhindern. Fast drei Viertel der 184 Zusagen zum Einsparen von Treibhausgasen, die Staaten beim Pariser Abkommen eingereicht hatten, sind offenbar nicht ehrgeizig genug.

Gemessen an dem Ziel, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40 Prozent zu reduzieren, seien nur die 28 EU-Staaten zusammen sowie sieben weitere Länder auf Kurs, hieß es in dem Bericht. Im Pariser Abkommen hatten sich fast alle Staaten der Welt das Ziel gesetzt, die Erderhitzung auf deutlich unter 2 und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Doch die fünf Autoren und Autorinnen schreiben jetzt, dass es der Anstieg, ginge es so weiter wie bisher, Ende des Jahrhunderts voraussichtlich bei gut drei Grad liegen werde. Dass die Pläne nicht ausreichen werden, ist schon lange klar. Sie sollen darum 2020 und alle fünf Jahre darauf nachgesteuert werden.

Fokus auf vier besonders klimaschädliche Nationen

Die Autorinnen und Autoren konzentrieren sich in ihrem Bericht auf vier Nationen, die zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Treibhausgase ausstoßen: China, Indien, die USA und Russland. China und Indien haben bisher lediglich zugesagt, die Emissionen langsamer wachsen zu lassen als ihre Wirtschaft. Russland hat noch gar keinen Plan eingereicht - und die USA haben das Abkommen theoretisch schon wieder verlassen.

Veränderungen in sechs Bereichen gefordert

Außerdem fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Veränderungen auf sechs Gebieten: erneuerbare Energien, Reduzierung des Ausstoßes von Stoffen wie Methan und Ruß, Ökosysteme wie Moore und Korallenriffe mehr schützen, eine pflanzlicher basierte Ernährung, eine nachhaltigere Wirtschaft in der ganzen Welt und: ein geringeres Bevölkerungswachstum.