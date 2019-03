Der Amoklauf von Winnenden lässt 2009 traumatisierte Überlebende und trauernde Angehörige zurück. Vor allem die Familien der Opfer suchen nach Antworten.

Dauer 01:38 min "Für mich war das wie ein Naturereignis" Gisela Mayer hat bei dem Amoklauf in Winnenden 2009 ihre Tochter verloren. Heute ist sie Vorsitzende der "Stiftung gegen Gewalt an Schulen". Sie erzählt, wie sie das Geschehene verarbeitet hat.

"Für mich war das wie ein Naturereignis. Wie ein Tsunami oder ein Erdbeben", sagt Gisela Mayer. "Ich hatte bei diesem ganzen Geschehen zunächst nur die Möglichkeit, völlig zu ignorieren, dass es um menschliches Handeln geht." Mayer verlor 2009 ihre Tochter, die als Referendarin an der Albertville-Realschule gearbeitet hatte.

Doch nach der ersten Wut und Sprachlosigkeit realisierte Mayer, dass es um die Tat einen Menschen ging - die Tat eines Jungen aus der Nachbarschaft. In ihr sei der Wunsch gewachsen, das Geschehene zu begreifen. Und damit war sie nicht allein. "Die Angehörigen wollten aufarbeiten und verstehen", sagt Jens Rabe, der als Anwalt fünf Opfer-Familien vertritt. Die zentralen Fragen richteten sich dabei an den Vater des Amokläufers: Was war in der Familie passiert? Warum lag im Schlafzimmer der Eltern einfach eine Waffe herum, mit der der Täter 15 Menschen erschießen konnte?

Ein Gerichtsprozess, den es beinahe nicht gegeben hätte

Dauer 01:07 min Prozessauftakt gegen den Vater des Winnender Amokläufers Die Eltern der Opfer des Winnender Amoklaufs setzen sich durch und erzwingen 2010 einen Prozess gegen den Vater des Täters. Er hatte die spätere Tatwaffe frei zugänglich im Schlafzimmer aufbewahrt.

Diese Fragen mündeten 2010 in die Verhandlung gegen den Vater des Täters - ein beispielloser Prozess, den es beinahe nicht gegeben hätte. Die Staatsanwaltschaft hatte eigentlich einen Strafbefehl ins Auge gefasst, also ein schriftliches Verfahren ohne Hauptverhandlung. "Als ich meinen Mandanten das geschildert habe, herrschte blankes Entsetzen", sagt Rabe. "So hätte es keine Möglichkeit gegeben, den Sachverhalt aufzuarbeiten und den Vater des Amokläufers zu erleben." Doch die Familien wurden aktiv, gingen immer wieder an die Öffentlichkeit und machten erfolgreich Druck.

Es folgte ein mühsamer Prozess, in dem 41 Angehörige als Nebenkläger auftraten, unter ihnen auch Gisela Mayer. Vor allem für die Angehörigen wurde es ein frustrierendes Verfahren. Die Anwälte des Vaters versuchten ihren Mandanten als Opfer zu inszenieren und einen Freispruch zu erwirken. Eine echte Entschuldigung blieb bis zum Ende aus. "Der Prozess ist in keiner Minute so geführt worden, dass ein Signal in Richtung Opfereltern ausgesandt wurde", sagt Rabe. "Das ist der Verteidigung nicht gelungen und das war vielleicht auch gar nicht gewünscht."

Der Vater des Täters wird verurteilt

Doch die Strategie der Verteidiger ging nicht auf. Ein erstes Urteil wurde zwar per Revision wieder aufgehoben, doch am 1. Februar 2013 wurde der Vater des Amokläufers endgültig rechtskräftig verurteilt. Das Landgericht Stuttgart entschied auf eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung – wegen fünfzehnfacher fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffenrecht.

"Für die Familien war der Prozess eine Wohltat", sagt Rabe. "Das war ein ganz wichtiger Schritt in der Aufarbeitung." Doch das Urteil sei nicht nur für die Eltern, sondern auch gesamtgesellschaftlich wichtig gewesen: "Erstmals wurde festgestellt, dass der unbedachte Umgang mit Schusswaffen nicht mehr gesellschaftsfähig ist." Es sei ein wichtiges Signal gewesen, dass eine solche Leichtfertigkeit strafrechtlich relevant sein kann.

Dauer 00:51 min "Eine Aufforderung an alle: Schaut hin!" Zehn Jahre nach dem Amoklauf in Winnenden und dem darauf folgenden Prozess gegen den Vater des Täters resümiert die Opfer-Angehörige Gisela Mayer: "Der Prozess war ungeheuer wichtig, um ein Zeichen zu setzen."

Für Gisela Mayer blieben trotz des Prozesses viele Fragen offen, auf die sie sich eine Antwort erhofft hatte. "Der Vater hat sich leider entzogen", sagt sie. "Das ist schade, denn ich hätte gerne erfahren, wie sich dieses unbegreifliche Geschehen entwickeln konnte." Dennoch hält auch sie den Prozess heute für unverzichtbar. "Es war ungeheuer wichtig, ein Zeichen zu setzen", sagt Mayer. "Es ist eine Aufforderung an alle, die mit jungen Menschen zu tun haben: Schaut hin!" An diese Verantwortung zu erinnern, sei die eigentliche Aufgabe des Prozesses gewesen.

"Eltern trauen ihren Kindern so etwas nicht zu"

Auch die Kriminologin Britta Bannenberg wünscht sich mehr Sensibilität für auffälliges Verhalten. Seit dem Amoklauf von Erfurt 2002 beschäftigt sie sich mit ähnlichen Taten. Sie ist überzeugt davon, dass man Amoktaten verhindern kann, weil die Täter im Vorfeld erkennbar sind. "Zeigt eine Person sehr hohes Interesse an Attentaten, an Amoktaten und befasst sich mit nichts anderem mehr und zeigt bedrohliches Verhalten – dann sollten die Warnlampen angehen", sagt sie.

Doch laut Forschung könnten nur Gleichaltrige, Mitschüler und Freunde, die Anzeichen einer sich anbahnenden Amoktat bemerken. "Eltern sind niemals diejenigen, die Intervention veranlassen oder veranlassen können", sagt Bannenberg. "Die trauen ihren eigenen Kindern so etwas schlicht niemals zu." Die Verantwortung der Erwachsenen liege deshalb darin, auf die Gleichaltrigen zu hören, sie ernst zu nehmen und dann zu handeln – bestenfalls mit dem Gang zur Polizei.

Dauer 01:01 min "Auf die Eltern kann man nicht setzen" Amoktaten können meistens verhindert werden, weil es im Vorfeld deutliche Anzeichen gibt, sagt die Kriminologin Britta Bannenberg. Sie beschäftigt sich seit dem Amoklauf in Erfurt mit ähnlichen Taten.

Damit es nicht noch einmal so weit kommt, setzt sich Gisela Mayer heute als Vorsitzende der "Stiftung gegen Gewalt an Schulen" für Gewaltprävention ein. Die Stiftung ist aus dem "Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden" hervorgegangen, in dem sich nach der Tat Familien der Opfer zusammengeschlossen hatten. Das Aktionsbündnis hatte sich in der Anfangszeit vor allem für eine Verschärfung der Waffengesetze stark gemacht.

Was sich seit 2009 im Waffenrecht getan hat, lesen Sie in Kapitel 3: Aufräumen im Waffenschrank.

Dieser Artikel ist Teil des SWR-Specials "Der Amoklauf - Winnenden 10 Jahre danach".