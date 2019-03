Am 11. März 2009 erschütterte der Amoklauf von Winnenden ein ganzes Land. Was bedeuten das Ereignis und seine Folgen zehn Jahre später? Verantwortliche aus Winnenden und Baden-Württemberg geben Antworten.

Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg

Dauer 00:31 min "Eine der schwersten Stunden in der Geschichte des Landes" BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann zur Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Das war einer der schlimmsten Tage in meinem Leben. Man kann sich fast nicht mehr vorstellen, mit welcher Wucht uns das damals getroffen hat. Der Amoklauf bedeutet heute noch Erinnerung an eine der schwersten Stunden des Landes Baden-Württemberg in der Nachkriegszeit. Das hat uns alle geschockt. Aber es bedeutet auch, wie eine Stadt das durch Zusammenhalt überwunden hat. Das sind die beiden Seiten dieses Tages, der deswegen sehr lange in der Geschichte der Stadt und des Landes bleiben wird."

Hartmut Holzwarth (CDU), Oberbürgermeister von Winnenden

Dauer 00:42 min "Der Amoklauf hat eine Lücke gerissen" Der Oberbürgermeister von Winnenden, Hartmut Holzwarth (CDU), zur Bedeutung des Amoklaufs vor zehn Jahren.

"Der Amoklauf von Winnenden und Wendlingen hat diese Stadt stark verändert. Er hat einerseits eine große Lücke gerissen und andererseits den Zusammenhalt durch das Zusammenrücken der Menschen deutlich gestärkt. In der Stadtidentität ist er ein Markstein, und er wird uns auch weiterhin begleiten. Allerdings besteht die Stadt natürlich auch aus vielen weiteren Aspekten. Und so wird er ein Teil einer großen Vielfalt der Stadt bleiben."

Ralf Michelfelder, Präsident des Landeskriminalamts, damals oberster Einsatzleiter der Polizei

Dauer 00:31 min "Ein Einsatz, auf den niemand stolz sein kann" Der LKA-Präsident und damalige oberste Einsatzleiter der Polizei, Ralf Michelfelder, zu der Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Der Amoklauf von Winnenden ist ein Einsatz, auf den niemand stolz sein kann. Wir haben gehofft, dass so etwas nie passiert. Es ist der traurigste Einsatz meiner Polizeigeschichte. Aber ich bin stolz auf das, was unsere Kolleginnen und Kollegen an diesem Tag in Winnenden und Wendlingen geleistet haben. Allen voran das Interventionsteam, das zuerst in die Schule kam. Die drei Kollegen, die mutig und selbstlos in die Schule gestürmt sind und den Amoklauf dort unterbrochen haben."

Sven Kubick, Schulleiter der Albertville-Realschule

Dauer 00:45 min "Der Amoklauf hat unsere schulische Realität verändert" Der Schulleiter der Albertville-Realschule in Winnenden, Sven Kubick, zur Bedeutung des Amoklaufs vor zehn Jahren.

"Der Amoklauf hat unsere schulische Realität verändert. Er bringt uns zum Nachdenken, wie wir mit Schülerinnen und Schülern und Kolleginnen und Kollegen umgehen. Was erfahren wir über unsere Mitmenschen und wie können wir vielleicht auch frühzeitig erkennen, dass es Menschen schlecht geht, dass sie sich abgrenzen und verändern? Es stellen sich nach wie vor zahlreiche Fragen. Welche Meldewege gibt es? Wer fühlt sich zuständig, wenn es zu psychischen Problemen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern kommt? Reichen diese Wege aus oder muss hier doch noch einiges nachgearbeitet werden?"

Jens Rabe, Anwalt von fünf Operfamilien

Dauer 00:35 min "Das hat mich nicht kalt gelassen" Opferanwalt Jens Rabe zur heutigen Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Der Amoklauf von Winnenden war der Fall, der mich beruflich am meisten gefordert und menschlich am meisten berührt hat und der auch die meisten Auswirkungen auf mein Privatleben hatte. Die Auseinandersetzung mit all der Trauer, mit dem Tod und mit dem Frust meiner Mandanten hat mich nicht kalt gelassen. Das nimmt man mit nach Hause."

Bernd Carstensen, Stiftung gegen Gewalt an Schulen

Dauer 00:42 min "Wir müssen Gewalttätigkeit minimieren" Bernd Carstensen von der "Stiftung gegen Gewalt an Schulen" zur Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Für uns bedeutet es immer noch, dass wir Gewalttätigkeit minimieren müssen. Gewalt ist kein Teil von Kommunikation. Wir sehen in unserer jetzigen Arbeit noch, wie wichtig es ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir diese Gewalttätigkeit, die damals ursächlich für den Amoklauf gewesen ist, immer wieder besprechen und uns darüber mit jungen Leuten auseinandersetzen."

Britta Bannenberg, Kriminologin

Dauer 00:43 min "Amoktäter suchen ewige Bedeutung im Internet" Die Kriminologin Britta Bannenberg zur Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Amoktäter wollen in irrationaler Weise ewige Bedeutung im Internet erlangen, und im Fall Winnenden ist das leider gelungen. Genau so, wie damals an der Columbine Highschool und in Erfurt. Der Täter in München, im Juli 2016, hatte ein direktes Vorbild und das war leider Tim K. aus Winnenden. In bestimmten Internetforen spielt die Tat unter Amokgeneigten eine ganz große Rolle. Von daher hat das leider auch heute noch eine Bedeutung."

Richard Sigel, Landrat des Rems-Murr-Kreises

Dauer 00:48 min "Die Tat hat nicht an Bedeutung eingebüßt" Der Landrat des Rems-Murr-Kreises, Richard Sigel (parteilos), zur Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Der Amoklauf von Winnenden hat nicht an Bedeutung eingebüßt. Sie hat dazu geführt, dass man in Winnenden und im Rems-Murr-Kreis zusammengerückt ist. Für uns als Landratsamt und als Waffenbehörde hat es auch die Bedeutung, dass wir bei dem Thema Waffen und Waffenkontrollen weiter unsere Aufgabe erfüllen und alle Akteure - die Schützen, die Sportler, die Jäger - immer wieder sensibilisieren, damit sich so ein Vorfall nicht wiederholt. Nicht bei uns und auch nicht irgendwo anders."

Peter Hönle, Leitender Polizeidirekter im Polizeipräsidium Aalen, damals Einsatzleiter vor Ort

Dauer 00:51 min "Ein Einsatz mit immensen Folgen" Der Polizeidirektor und damalige Einsatzleiter vor Ort, Peter Hönle, zur Bedeutung des Amoklaufs von Winnenden vor zehn Jahren.

"Die Polizei hat nach Winnenden den gesamten Ablauf präzise analysiert und festgestellt, dass dieser Einsatz immense Bedeutung und Folgen nach sich gezogen hat. Von der Analyse von Amokdrohungen über die Entgegennahme von Notrufen, die Kräftesteuerung mit modernster Technik und die mentale und taktische Vorbereitung bis hin zur Betreuung nach den Einsätzen. Dieses Paket wäre mit dieser Geschwindigkeit und in dieser Intensität ohne Winnenden so heute nicht bei der Polizei angekommen."

Dieser Artikel ist Teil des SWR-Specials "Der Amoklauf - Winnenden 10 Jahre danach".