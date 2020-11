Drei Männer wollen CDU-Chef werden und am besten auch noch Kanzlerkandidat. Dabei will die Partei vor allem eins: an der Macht bleiben. Das werde am Ende auch entscheidend sein, sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel.

In rund drei Monaten soll der Parteitag der CDU beginnen. Noch ist unklar, wie das in Corona-Zeiten funktionieren soll. Doch das weitaus größere Problem der Partei ist wohl die ungeklärte Personalfrage: Wer wird Parteichef und am besten auch noch Kanzlerkandidat? Die Auswahl ist nicht gerade üppig: keine Frau, dafür drei Männer, die neben einigen Vorzügen allesamt auch starke Nachteile aufweisen - so die Analyse von CDU-Kenner Wolfgang Merkel vom Wissenschaftszentrum Berlin. Laschet "zu weich, zu unentschieden" Es ist ein schonungsloser Blick, den der Politikwissenschaftler auf die Kandidaten wirft. Während der Außenseiter Norbert Röttgen erst gar nicht erwähnt wird, fällt sein Urteil über Armin Laschet zwar nicht vernichtend, aber doch äußerst ungünstig aus: Laschet habe es versäumt, seine herausgehobene Position als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident zu nutzen, so Merkel: "Er ist zu weich, zu unentschieden." Merz der richtige für den CDU-Vorsitz, aber nicht als Kanzlerkandidat Friedrich Merz spricht Merkel allgemein einige nicht unwichtige Qualitäten zu: eine starke politische Statur, Redegewandtheit und wirtschaftliche Kompetenz. Dumm nur, dass es auch hier ein Aber gibt: "Er ist sehr weit rechts, er ist sehr wirtschaftsfreundlich, er ist auch etwas lange raus aus dem politischen Geschäft", bringt es Merkel auf den Punkt. Deshalb sei Merz als Übergangskandidat für den CDU-Vorsitz geeignet, während er als Kanzlerkandidat derzeit wohl weniger zu empfehlen wäre. CDU ist Partei der Macht Merz, Laschet und damit zwangsläufig auch Röttgen mangele es an Popularität, sowohl innerhalb der Partei als auch in der Öffentlichkeit - ein Trumpf, den derzeit nur einer in der Union besitzt, und das ist für den Politikwissenschaftler Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und bekanntlich Mitglied der Schwesterpartei CSU. Dass die CDU-Delegierten am Ende zu ihm und nicht zu einem Parteifreund neigen könnten, sei derzeit sehr wahrscheinlich. Denn die CDU sei eine Partei der Macht. "Wenn Söder in Umfragen weiter soweit vorne liegt gegenüber den CDU-Kandidaten, werden sie sich für ihn entscheiden", ist der Politikwissenschaftler überzeugt.