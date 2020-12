per Mail teilen

Motorenteile der Stuttgarter Weltfirma Mahle werden bald nicht mehr gebraucht. Das Geburtstagskind steht in einem schmerzhaften Umbruch wie viele Autozulieferer im Land.

Mahle, die Stuttgarter Weltfirma für Motorenteile, ist am Dienstag 100 Jahre alt geworden. Die Geburtstagsfeier fällt Corona-bedingt aus. Mehr als die stolze Zahl wäre ohnehin nicht zu begießen. Das Unternehmen musste tausende Stellen streichen, weitere werden folgen. Auch die Mahle-Zeile entlang der Heilbronner Straße dürfte es treffen.

Mahle, die Stuttgarter Weltfirma für Motorenteile, feiert am Dienstag 100. Geburtstag dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Marijan Murat

Gut sichtbar für Autofahrer steht dort eine sehr schwäbisch geratene Kunst am Bau, Teile eines Mahle-Großmotors. Vier Kolben auf einer Kurbelwelle. Der Kolben war eine geniale Erfindung. Er setzte Generationen von Menschen in Lohn und Brot. Demnächst muss er zusammen mit dem Benzinmotor aufs Altenteil. Der Standortvorteil des Südwestens, Herzland der Autozulieferer zu sein, wird zum Nachteil.

Es werden sicher auch künftig Motoren aus Stuttgart kommen, batteriebetriebene. Aber produziert von einer kleineren Mannschaft. Und auch nicht für lange. An der Batterietechnologie klebt schon das Verfallsdatum. Die Zeiträume zwischen dem Aufstieg und Fall einer Technologie werden mit jedem Mal kürzer.

Aufstieg und Fall von Industrien immer schneller

Man soll den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich halte die Sorge, dass es dem Mittleren Neckarraum so ergehen könnte wie dem industriell abgewrackten Ruhrgebiet und der Lausitz, für berechtigt. Wer heute Mitte Vierzig ist, geht bei Mahle oder "beim Daimler" mutmaßlich nicht in Rente.

Irgendwann wird ein findiger Schwabe einen ebenso genialen Ersatz für den Kolben schaffen. Aber das kommt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von heute zu spät, deren Ausbildung nicht mehr gebraucht wird wie der eines Schriftsetzers oder einer Stenotypistin. Wenigstens viele von ihnen wieder in Beschäftigung bringen, dürfte zu den wichtigsten Aufgaben in der Nach-Corona-Zeit gehören.