Vor 100 Jahren, am 6. Februar 1919 kam erstmals die Nationalversammlung zusammen - im Nationaltheater Weimar. Es gilt als die Geburtsstunde der Demokratie in Deutschland.

"Für die Stadt ist der Tag heute ein herausragendes Ereignis", sagt Oberbürgermeister Peter Kleine im SWR und er fügt mit Stolz hinzu. "Was wir letzten Endes im Grundgesetz von 1949 als Errungenschaften haben, das hat zum Großteil seinen Ursprung in der Verfassung von 1919". Kleine zählt auf: Grundrechte, die Trennung von Staat und Kirche und das Frauenwahlrecht.

Doch Kleine mahnt auch. "Man müsse heute überlegen: Was haben wir alle selbst von der Demokratie? Man vergisst leicht in der heutigen Zeit, wie gut es uns doch allen geht".

Der Weimarer OB Peter Kleine

Stresemann: "Großvater war anfangs nicht überzeugt"

Die Enkelin von Gustav Stresemann, Christina Stresemann, erzählt von der Skepsis ihres Großvaters. Stresemann, späterer Reichspräsident und Friedensnobelpreisträger, war in der Monarchie aufgewachsen, gehörte dem Parlament des Kaiserreichs an und haderte 1919 noch mit der neuen Staatsform.

"Mit der Zeit wurde er aber ein überzeugter Republikaner und sich sicher, dass die Weimarer Republik gestützt werden muss", sagte Christina Stresemann, die Richterin am Bundesgerichtshof ist, dem SWR.

Christina Stresemann, Enkelin von Reichspräsident Gustav Stresemann, zur Weimarer Zeit

"Die politische Gewalt damals war deutlich größer als heute"

Der Politikwissenschaftler Andreas Braune arbeitet in der Forschungsstelle Weimarer Republik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er beobachtet eine "Verrohung des politischen Diskurses und der politischen Auseinandersetzungen", sowohl im Internet als auch auf der Straße: Braune verweist auf die Vorfälle in Chemnitz im vergangenen Jahr.

Allerdings müsse man auch aufpassen, dies nicht zu stark mit den Verhältnissen in der Weimarer Republik gleichzusetzen. "Der Grat der politischen Auseinandersetzung und auch der politischen Gewalt war in der Weimar Zeit deutlich größer als wir das derzeit in Deutschland beobachten können", sagte Braune im SWR.

"Es wird keine Weimarer Verhältnisse geben"

Gewerkschaftsdemonstration in den 1920er Jahren

Der Politikwissenschaftler ist optimistisch, dass es keine Weimarer Verhältnisse geben wird. Die politische Situation heute und die der jungen und auch sehr angefeindeten Demokratie von Weimar unterscheide sich, so Braune: “Anders als die Zeitgenossen der Weimarer Republik haben wir den Vorteil des historischen Lernens auf unserer Seite. Wir wissen, was passieren kann, wenn Demokratie von ihren Feinden zerstört wird."