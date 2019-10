Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste will weitere 1,9 Millionen Euro für die Suche nach nationalsozialistischem "Raubgut" ausgeben. Mit der Summe soll unter anderem erforscht werden, welche Kulturgüter während der NS-Zeit gestohlen worden sind. Das Geld geht an Museen, wissenschaftliche Einrichtungen, Archive und drei Privatpersonen. Insgesamt stellt die Stiftung damit in diesem Jahr rund vier Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.