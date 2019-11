Im Tarifkonflikt zwischen den Flugbegleitern und der Lufthansa gibt es möglicherweise eine Wende: Am ersten Streiktag hat Lufthansa-Chef Spohr erklärt, er sei zu einer Schlichtung bereit.

Nach einer monatelangen Gesprächspause erklärte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr ausdrücklich, dass man nun das Gespräch mit der Kabinengewerkschaft Ufo suche. Mit dem Ziel, die von Ufo angebotene Schlichtung zu vereinbaren. Bislang hatte der Konzern Gespräche mit dem Argument abgelehnt, dass der Ufo-Vorstand nicht vertretungsberechtigt sei.

Dauer 0:58 min Gewerkschaft Ufo prüft Angebot von Lufthansa Gewerkschaft Ufo prüft Angebot von Lufthansa

Etwa 180.000 Passagiere von den Streiks betroffen

Wegen des Streiks musste die Airline etwa 1.300 Flüge streichen - das ist gut ein Drittel des Flugplans. Allein heute fallen 700 Flüge aus, morgen nochmal 600. Von den Streichungen sind etwa 180.000 Passagiere betroffen.

Der Streik könnte jederzeit auch auf vier weitere Tochterfirmen ausgeweitet werden, die nach dem deutschem Tarifrecht fliegen. Das kündigte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr an. Die Töchter sind für die Lufthansa selbst unterwegs, aber auch beispielsweise für Eurowings und SunExpress.

Am Freitagmittag will die Gewerkschaft einen Protestmarsch und eine Kundgebung vor der Lufthansa-Konzernzentrale am Flughafen in Frankfurt abhalten, teilte Ufo weiter mit. Grund sei die grundsätzliche Weigerung der Lufthansa, über Tarife zu verhandeln.

Im Audio erklärt SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer die Hintergründe für den Streik.

Dauer 0:42 min Lufthansa und Ufo: Worum geht es in dem Streit? Lufthansa und Ufo: Worum geht es in dem Streit?

Die Lufthansa wollte den Streik der Flugbegleiter mit aller Gewalt verhindern - ist aber vor Gericht gescheitert. Zuerst lehnte das Arbeitsgericht in Frankfurt den Eilantrag der Airline ab. Dann entschied auch das Landesarbeitsgericht Hessen in zweiter Instanz: Die Gewerkschaft Ufo darf ihre Mitglieder streiken lassen.

Die Mehrheit der Ufo-Mitglieder stimmte für den Streik

Für die insgesamt fünf Flugbetriebe hat die Ufo jeweils separate Tarifforderungen aufgestellt und sich in Urabstimmungen die Zustimmung der Mitglieder zu Streiks geholt. Die Zustimmung lag nach gewerkschaftlichen Angaben vom Freitag zwischen 77,5 und 96,2 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Dazu kommt, dass die Lufthansa den noch am vergangenen Freitag bestätigten Gewerkschaftsvorstand nicht als vertretungsberechtigt anerkennt und Verhandlungen mit der Ufo seit Monaten ablehnt. Die DGB-Gewerkschaft Verdi stünde als Alternative zu Verfügung, hatte aber in der Vergangenheit nicht die Mehrheit der Beschäftigten hinter sich versammeln können.