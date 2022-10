Wer ist 2022 gestorben?

Wir blicken zurück auf das Jahr 2022 und seine besonders wichtigen verstorbenen Persönlichkeiten. Auch wenn die Liste nicht vollständig ist: Von diesen Menschen mussten wir uns endgültig verabschieden.

31.12.21: Die Schauspielerin Betty White



Sie wurde durch die Serie "Golden Girls" und ihre Rolle als Rose bekannt: die Schauspielerin Betty White. Am 31. Dezember 2021 starb sie mit 99 Jahren kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Die meisten Menschen erfuhren erst nach dem Jahreswechsel von ihrem Tod. Sie hatte ihre drei Schauspiel-Kolleginnen aus der "Golden Girls"-Wohngemeinschaft um mehr als 10 Jahre überlebt.

dpa Bildfunk Picture Alliance

19.1.22: Der Schauspieler und Autor Hardy Krüger

Hardy Krüger spielte in rund 75 Filmen die Hauptrolle - nicht nur in Deutschland, sondern auch in Hollywood. Dort stand er mit Weltstars wie Sean Connery und Claudia Cardinale vor der Kamera. Außerdem schrieb er zahlreiche Bücher. Hardy Krüger wurde 93 Jahre alt und starb am 19. Januar 2022 in Palm Springs, Kalifornien.

picture-alliance / Reportdienste dpa | Felix Kästle

9.4.22: Der Schauspieler und Autor Michael Degen

Michael Degen war zuletzt besonders für seine Rolle als eitler "Vice-Qestore Patta" der "Donna Leon"-Krimiserie in der ARD bekannt. Er spielte in vielen Filmen und auf der Bühne und hatte auch als Autor Erfolg, unter anderem mit seinem Buch "Nicht alle waren Mörder. Eine Kindheit in Berlin." Darin beschrieb er seine eigene Kindheit und sein Überleben als Jude in der Nazizeit. Michael Degen wurde 90 Jahre alt und starb am 9. April 2022 in Hamburg.

3.7.22: Der Schriftsteller Jacques Berndorf

Er hatte Alkohol und Tabletten missbraucht, Geld verschwendet und einen Selbstmordversuch unternommen. Doch als er dann seine Heimat in der Eifel fand, konnte Jacques Berndorf dort ein neues Leben anfangen. Dort wurde er auch mit seiner Hauptfigur Siggi Baumeister zu einem erfolgreichen Krimiautor. Jacques Berndorf starb am 3. Juli 2022 mit 85 Jahren.

dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Uwe Zucchi

13.7.22: Der Regisseur Dieter Wedel

Dieter Wedel war eine sehr umstrittene Person. Er war einer der bekanntesten deutschen Filmemacher und Regisseure. Seinen Durchbruch hatte er mit dem Mehrteiler "Einmal im Leben". Von 2004 bis 2014 war er Leiter der Nibelungen-Festspiele in Worms. Doch in den letzten Jahren war er dann vor allem wegen Vorwürfen der Vergewaltigung in der Presse. Wedel hatte diesen Vorwürfen entschieden widersprochen. Zum Zeitpunkt seines Todes stand ein Verfahren aus. Dieter Wedel starb mit 82 Jahren am 13. Juli 2022 in Hamburg.

IMAGO IMAGO / Sven Simon

21.7.22: Der Fußballer Uwe Seeler

Uwe Seeler war nicht nur ein herausragender Fußballer, sondern auch für seine Bodenständigkeit, Bescheidenheit, Ehrlichkeit und Treue bekannt und beliebt. Als Fußballer bestritt er von 1954 bis 1970 72 Länderspiele und erzielte dabei 43 Tore. Er war bei vier Weltmeisterschaften auf dem Spielfeld und wurde dreimal zum "Fußballer des Jahres" gewählt. Uwe Seeler starb am 21. Juli 2022 mit 85 Jahren.

8.8.22: Die Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John

Ihren größten Erfolg feierte sie mit dem Musical "Grease". Darin verdrehte sie als Sandy dem rebellischen Danny den Kopf - dieser wurde von John Travolta gespielt. Viermal gewann Olivia Newton-John den Grammy. Als sie am 8. August 2022 im Alter von 73 Jahren in Kalifornien starb, hatte sie jahrzehntelang gegen Brustkrebs gekämpft.

12.8.22: Der Regisseur Wolfgang Petersen

Am bekanntesten war er für den Film "Das Boot", der auch international einschlug. Dafür gab es sechs Oscar Nominierungen. Nie wieder wurde eine deutsche Produktion für so viele Oscars nominiert. Später schaffte er dann den Sprung nach Hollywood und feierte auch dort Erfolge, etwa mit "In the Line of Fire" mit Clint Easwood. Am 12. August 2022 starb Wolfgang Petersen mit 81 Jahren in Los Angeles an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

8.9.22. Queen Elizabeth II.

Sie war nicht nur die Königin von England, sie war auch die älteste Königin aller Zeiten und saß über 70 Jahre lang auf dem Thron. Und nicht nur in ihrem Heimatland war sie berühmt und bei vielen beliebt. In der letzten Zeit vor ihrem Tod hatte die Queen bereits gesundheitliche Probleme gehabt. Trotzdem war sie bis wenige Tage zuvor noch ihren Verpflichtungen nachgekommen und hatte Termine wahrgenommen. Königin Elisabeth II. starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland.

dpa Bildfunk Picture Alliance

11.10.22: Die Schauspielerin Angela Lansbury

Sie war vor allem für ihre Rolle als Krimiautorin Jessica Fletcher in der Serie "Mord ist ihr Hobby" bekannt. Sie gewann zweimal den Oscar und wurde 18 Mal für den Emmy nominiert. Außerdem hält Angela Lansbury den Rekord für die meisten Golden Globe Nominierungen und Siege in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Drama-Fernsehserie". Sie verstarb mit 96 Jahren am 11. Oktober 2022, fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag.