Hier erklären wir, wie Sie das SWR4 Webradio nutzen, uns eine Mail ins Studio schreiben und die gespielten Musiktitel finden können.

Wo ist das Webradio und wie funktioniert es?

Sie finden das SWR4 Webradio an Ihrem unteren Bildschirmrand. Klicken Sie einfach den Playbutton in der Mitte der Leiste, um das Radioprogramm von SWR4 Rheinland-Pfalz zu starten. Auf dem Handy ist dieser Button ganz links. Mit Klick auf den Pfeil neben dem Logo ganz links können Sie jederzeit zu einem unserer Regionalprogramme oder sogar zu einem anderen SWR Sender wechseln. Die Leiste bleibt immer an dieser Stelle - egal wohin sie scrollen oder auf welche andere SWR4 Seite Sie klicken. Und das Radio läuft - auch wenn Sie weiter über unsere Seiten surfen.

Wo ist die Webcam?

Um zur Studio-Webcam zu gelangen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Klicken Sie ganz unten rechts am Bildschirmrand auf den Pfeil und dann auf "Webcam". Leider ist es zur Zeit noch nicht möglich, ein aktuelles Vorschau-Bild der Webcam auf der Startseite anzuzeigen. Wir arbeiten daran, dass es bald wieder zu sehen ist und bitten Sie noch um etwas Geduld.

Wo ist die Musikrecherche bzw. Playlist?

Wenn Sie wissen möchten, welche Songs bei SWR4 Rheinland-Pfalz im Radio gelaufen sind, klicken Sie den Pfeil unten rechts an. In einem Kasten sehen Sie die zuletzt gespielten Songs. Für mehr klicken Sie am Ende er Liste auf "Playlist".

Wie kann ich eine Mail ins Studio schreiben?

Klicken Sie unten rechts auf den Pfeil und dann auf den Link "Mail ins Studio".

Sehen Sie zu Webradio, Playlist & Co. ein kurzes Erklärvideo: