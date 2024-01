Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr – je nach Wochentag ändert sich der Name der Sendung: SWR4 am Montag, am Dienstag etc.

Neben den interessantesten Geschichten aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt SWR4 zwischen 10 und 14 Uhr hilfreiche Tipps für den Alltag. Ob beim Kochen, Backen oder im Garten: Unsere Expertinnen und Experten haben immer den besonderen Kniff und geben ihn gern weiter. Mit dem schönsten Musikmix aus internationalen Oldies und deutschen Pop- und Schlagerhits ist SWR4 so der ideale Begleiter für unterwegs, bei der Arbeit oder daheim.