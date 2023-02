Am Dienstag, 14. Februar 2023 ist Valentinstag. Meist macht am Tag der Liebenden der Mann seiner Frau ein Geschenk - seltener andersherum. Aber muss das immer so sein? Und worüber würden sich Männer freuen?

Hier ist Ihre Meinung gefragt! Werden Männer am Valentinstag beschenkt? Ja, natürlich. Auch Männer freuen sich über eine Aufmerksamkeit. Nein, auf keinen Fall. Der Valentinstag ist nur für Frauen gedacht. Das kann jeder so machen, wie er es für richtig hält. Abschicken Was schenkt eine Frau einem Mann zum Valentinstag? Eine Grußkarte mit ein paar lieben Worten Blumen Eine selbstgebastelte Kleinigkeit Liebe und Zärtlichkeit Eine Torte Abschicken Was würde sich ein Mann zum Valentinstag wünschen? Einen Gutschein für den Baumarkt Ein romantisches Abendessen oder ein Wochenende zu zweit Tickets für Konzert, Kino oder Theater Einen leckeren Tropfen wie zum Beispiel Wein Ein persönliches Geschenk mit seinem Namen Abschicken Was ist der größte Liebesbeweis für einen Mann? Wenn sie ihn kulinarisch verwöhnt Wenn sie immer zu ihm hält Wenn sie viel Zeit mit ihm verbringt Wenn sie ihn so lässt, wie er ist Wenn sie ihm sagt, dass sie ihn liebt Abschicken