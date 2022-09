Das passiert in Großbritannien nach dem Tod von Queen Elizabeth II.

per Mail teilen

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Ihr Sohn, König Charles III., folgt nun auf dem Thron. Wie geht es nach dem Tode der Königin nun weiter?

In dem Moment, als Königin Elisabeth II. starb, wurde sofort nach dem Protokoll "London Bridge is down" gehandelt. Teilweise auf die Minute genau regelt dieses den Ablauf der kommenden Tage, wie etwa die Beerdigung der Königin und auch die Ernennung ihres Sohnes Prinz Charles zum König. Bis zum Begräbnis der Königin, das zehn Tage nach ihrem Tod stattfinden soll, werden alle Regierungsgeschäfte ruhen.

Freitag, 9.9.22: Charles kommt nach London

Am Nachmittag trifft König Charles sich erstmals mit der neuen Premierministerin Liz Truss.

Am frühen Abend wird es voraussichtlich eine Fernsehansprache von König Charles geben.

In der Londoner St. Paul's Cathedral wird es einen Gedenkgottesdienst geben, an dem neben dem neuen König auch die Premierministerin teilnehmen soll.

Samstag, 10.9.22: Der neue König wird ausgerufen

Charles wird im St. James Palast offiziell zum neuen König Charles dem III. ausgerufen.

Die Premierministerin und das Kabinett treffen mit dem neuen König zusammen.

Sonntag, 11.9.22: Der Sarg wird nach Edinburgh transportiert

Der Leichnam der Königin wird von Schloss Balmoral zuerst in den Holyrood Palace in Edinburgh überführt, die Residenz der Queen in Schottland. In Edinburgh soll er auch aufgebahrt werden.

Montag, 12.9.22: Der neue König reist durch das Land

Charles startet seine Trauerreise durch das Vereinigte Königreich. Erst nach Schottland, in den Tagen danach nach Nordirland und dann Wales.

Dienstag, 13.9. und Mittwoch, 14.9.22: Prozession durch London

Der Sarg der verstorbenen Königin wird per Zug oder Flugzeug von Schottland in den Buckingham Palast nach London gebracht.

Am Mittwoch wird er in einer Prozession durch London zum Westminster Palast, dem Parlament, überführt.

Donnerstag, 15.9. bis Sonntag, 18.9.22: Königin Elisabeth wird aufgebahrt

Drei Tage lang wird der Leichnam der Queen im Westminster Palast aufgebahrt. Trauernde können sich 23 Stunden am Tag von ihr verabschieden. Für VIPs gibt es Zeittickets, um nicht warten zu müssen.

Der Ablauf des Staatsbegräbnisses wird geprobt.

Montag, 19.9.22: Das voraussichtliche Datum des Staatsbegräbnisses