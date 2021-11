Zucchini-Walnuss-Pasta mit Cranberries

per Mail teilen

SWR SWR - Martina Gonser

Koch/Köchin: Stefanie Arend, Mayen, "Detox mit Yin und Yang Yoga"

Zutaten:

300 g Zucchini oder anderes Gemüse nach Belieben

250 g Spirelli-Nudeln

100 g Walnüsse oder Cashewkerne

2 EL Kokosöl

50 g getrocknete Cranberries

1 TL Kurkuma oder Curry

Salz

Pfeffer

Zucchini waschen und in mundgerechte Würfel schneiden. Inzwischen die Nudeln in reichlich kochendem Wasser bissfest garen. Walnüsse oder Cashewkerne ohne Fett in einer beschichteten Pfanne anrösten bis sie duften. Herausnehmen und zur Seite legen.

Kokosöl in der Pfanne erhitzen, die Cranberrys zusammen mit Kurkuma oder Curry darin anbraten. Durch das Erhitzen verflüchtigt sich der Kokosgeschmack, wer ihn erhalten möchte, kann nach dem Kochen zusätzlich Kokosmus untermischen. Die Zucchini dazugeben und mit anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Nudeln in ein Sieb abgießen, mit Nüssen und Gemüse vermengen und anrichten.

Übersicht aller SWR Rezepte