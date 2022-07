Jetzt noch Zucchini anbauen: Alles was Sie darüber wissen müssen

Wenn Sie noch im Spätsommer frisches Gemüse aus dem Garten oder Hochbeet ernten wollen, können Sie jetzt nochmal neu anbauen: zum Beispiel Zucchini. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel gibt Ihnen Tipps zu Anbau, Standort, Vermehrung und Befall durch Mehltau beim beliebten Kürbisgewächs.

Ist es sinnvoll im Sommer noch Zucchini zu pflanzen?

Es macht durchaus Sinn jetzt noch das leckere Kürbisgewächs anzubauen.

Zucchinipflanzen, die vor einsetzendem Bodenfrost gepflanzt wurden, sind oft schon von Mehltau geschädigt und lassen sich kaum mehr ernten. Zudem gibt es inzwischen die ersten Lücken in den Beeten, zum Beispiel wo die Salate schon abgeerntet sind. Diese Lücken lassen sich ideal mit vorgezogenen Zucchinipflanzen aus dem Gartencenter füllen. Dann können Sie etwa Anfang September nochmal Zucchini ernten.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PantherMedia | Lubos Chlubny

Das ist wichtig beim Anbau von Zucchini

Kürbisgewächse brauchen auf jeden Fall viel Sonne.

Sie lieben einen nährstoffreichen Boden. Idealerweise sollte der Boden vor der Pflanzung mit etwa fünf Litern gutem Kompost pro Quadratmeter verbessert werden. So sorgen Sie für genügend Nahrung Ihrer Pflanzen.

Idealerweise sollte der Boden vor der Pflanzung mit etwa fünf Litern gutem Kompost pro Quadratmeter verbessert werden. So sorgen Sie für genügend Nahrung Ihrer Pflanzen. Zucchini brauchen ziemlich viel Platz , etwa einen Quadratmeter Fläche pro Pflanze sollte man rechnen. Für die Befruchtung der Blüten ist es sehr nützlich, zwei Pflanzen nebeneinander zu kultivieren! Als Vorkultur im Beet sind Salate ideal, aber auch dort, wo vorher Radieschen oder Rettiche waren, fühlen Zucchini sich wohl.

, etwa einen Quadratmeter Fläche pro Pflanze sollte man rechnen. Für die Befruchtung der Blüten ist es sehr nützlich, zwei Pflanzen nebeneinander zu kultivieren! Als Vorkultur im Beet sind Salate ideal, aber auch dort, wo vorher Radieschen oder Rettiche waren, fühlen Zucchini sich wohl. Ganz wichtig bei der Zucchini-Kultur ist auch eine gleichmäßige Wasserversorgung, denn Wassermangel kann dazu führen, dass die Früchte bitter werden und nicht mehr genießbar sind.

denn Wassermangel kann dazu führen, dass die Früchte bitter werden und nicht mehr genießbar sind. Warten Sie mit der Ernte nicht zu lange: Zucchini können zwar bis zu fünf Kilo schwer und 50 Zentimeter lang werden, aber klassische längliche Sorten sollten spätestens dann geerntet werden, wenn sie die Dicke einer Salatgurke haben und 15 bis 20 Zentimeter lang sind. Zu große Exemplare schmecken nämlich wässrig.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Martina Rädlein

Tipp für Balkongärtner: Pflanzkübel und Klettersorten Zucchini sind ideal für den Anbau auf dem Balkon in Pflanzkübel ab einem Inhalt von 20 Litern. Mit ihren leuchtend gelben, sehr großen Blüten sind sie eine echte optische Zierde. Übrigens gibt es sogar eine Klettersorte: Sie heißt "Black Forest" und rankt bis zu zwei Meter hoch.

Inzwischen gibt es unterschiedlichste Zucchiniorten mit gelber, hell- oder dunkelgrüner Schale oder auch grün-weiß gestreift. Die meisten haben eine längliche Form, aber es gibt auch runde Zucchini.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PantherMedia | Picasa

Tipp: Samen ernten Wer Samen ernten will, sollte am Schluss der Kulturzeit eine Frucht wachsen lassen, damit die Samen darin ausreifen können.

Vorsicht vor Echtem Mehltau

Das Hauptproblem bei den Zucchini ist, wie bei ihren engen Verwandten den Kürbissen, der Echte Mehltau. Der Pilzbefall tritt vor allem in heißen Sommern und Lagen mit schlechter Durchlüftung auf. Vorbeugend können Sie zur Pflanzenstärkung alle zwei Wochen Schachtelhalmbrühe sprühen. Das Konzentrat ist in Gartencentern erhältlich. Das kann den Befall oftmals verhindern. Ansonsten sind Zucchini bei gleichmäßiger Wasserversorgung auch auf Balkon und Terrasse sehr pflegeleicht.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance | CHROMORANGE / Ernst Weingartner

Das müssen Sie beim Vermehren von Zucchini beachten

Viele Hobbygärtner möchten die Zucchini-Pflanzen selbst vermehren. Dabei ist eines ganz wichtig: Wer Zucchini aus den Samen selbst gezogener Früchte auf eigene Faust vermehren will, sollte aufpassen, dass in der Nähe keinerlei Kürbisse wachsen! Die Zucchini kreuzen sich leicht mit anderen Kürbis-Sorten und verlieren dann oft ihre guten Eigenschaften im Geschmack. Das kann so weit gehen, dass sie ungenießbar oder sogar giftig werden, weil zu viel vom Bitterstoff Cucurbitacin gebildet wird. Wenn Zucchini oder auch Kürbisse bitter schmecken: ab damit in den Biomüll oder auf den Kompost!

Und wer erfolgreich seine eigenen Zucchini geerntet hat, kann daraus später leckere Gerichte damit zaubern.