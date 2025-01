per Mail teilen

Die Kamelie ist beliebt als Zimmerpflanze und im Garten und blüht vor allem im Winter prächtig. Deswegen wird sie gerne "Königin des Winters" genannt. Doch mit der richtigen Pflege kann die anspruchsvolle Pflanze das ganze Jahr gut gedeihen.

Sind Kamelien winterhart? Nicht wirklich, denn die Pflanze stammt aus wärmeren Gefilden in Asien. In unserem Garten vertragen die Pflanzen daher nur leichten Frost. Ab Lagen über 400 Metern wird es riskant für die Kamelie, denn dort sind auch strengere Winter zu erwarten.

Die herkömmlichen Sorten brauchen ein erweitertes Weinbauklima, also Durchschnittstemperaturen von mindestens 15 Grad Celsius das Jahr über. Ansonsten ist es weniger ratsam, im Garten eine herkömmliche Kamelie zu setzen. Wer es dennoch versuchen möchte, sollte in der Baumschule oder im Gartencenter nach winterharten Sorten fragen.

Eine Kamelie mit roter Blüte an Strauch, teilweise mit Schnee bedeckt: Im Winter vertragen die Pflanzen nur wenig Frost und Kälte. IMAGO IMAGO / AFLO

Generell empfiehlt sich für die Kamelie im Garten ein windgeschützter Standort im Halbschatten, der vor starker Sonneneinstrahlung geschützt ist – auch im Winter. Schützen Sie die Pflanzen gegebenenfalls vor der austrocknenden Wintersonne mit Reisigwedeln. Diese stecken Sie auf der Ost- und Südseite in den Boden. Auch ein Sonnenschutz aus Schilfmatten tut gute Dienste. So verhindern Sie, dass die Sonne bei gefrorenem Boden die immergrünen Blätter austrocknet.

Die Kamelie im Steckbrief Weiß- und rosafarbene Blüten der Kamelien zeigen, wie prachtvoll die Pflanzen sind. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Sebastian Kahnert Kamelien sind immergrüne Sträucher , die langsam wachsen und selten höher als drei Meter werden.

, die langsam wachsen und selten höher als drei Meter werden. Sie haben ovale, etwas ledrige dunkelgrüne Blätter , die zwischen sechs und zehn Zentimeter groß werden.

, die zwischen sechs und zehn Zentimeter groß werden. Die wunderschönen Blüten sind je nach Züchtung gefüllt (gezüchtete Form, die auch im Zentrum der Blüte fast nur aus Blütenblättern besteht) oder offen (natürliche Form, bei der im Zentrum Pollen und Nektar frei liegen) und werden je nach Sorte fünf bis zehn Zentimeter groß.

(gezüchtete Form, die auch im Zentrum der Blüte fast nur aus Blütenblättern besteht) oder (natürliche Form, bei der im Zentrum Pollen und Nektar frei liegen) und werden je nach Sorte fünf bis zehn Zentimeter groß. Die Farbenvielfalt der Blüten ist unglaublich: Es gibt Kamelien in Reinweiß, Blassgelb und in allen erdenklichen Farbnuancen von Rot und Rosa. Weil die Kamelien so leicht zu kreuzen sind, kommen immer neue Farbvarianten auf den Markt.

Selbst die als frostfest verkauften Kamelien-Sorten sollte man im Winter dick mit Laub, Tannenzweigen oder Stroh einpacken. Auch der Einsatz eines Vlieses kann sich lohnen. Die Erde rings um die Kamelie sollte locker und durchlässig sein, auch ein leicht saurer Boden ist ratsam. So bietet sich kalkarme Rhododendron-Erde zum Pflanzen von Kamelien an.

Weniger Sorgen muss man sich machen, wenn man neue Züchtungen gepflanzt hat. Diese halten bis zu minus 20 Grad Celsius ohne größere Schäden aus. Beispielsweise die rosafarbene "Frost Prince" oder die lavendel-rosafarbene "Frost Princess": Beide Sorten blühen schon im Spätherbst, sodass die Blüte gesichert ist.

Wann pflanzt man Kamelien in den Garten? Wenn Sie Ihre Kamelien auspflanzen wollen, tun Sie dies am besten im Frühjahr nach der Blüte, also Anfang April. Zu diesem Zeitpunkt können Sie auch gleich weitere Frühlingsblumen anpflanzen. Dann können die Pflanzen eine Saison lang einwurzeln.

In raueren Klimazonen sollte man die Kamelie besser als Kübelpflanze halten. Allerdings gibt es auch hier kritische Phasen. Denn die Pflanze reagiert auf plötzlich auftretende Veränderungen der Umweltbedingungen mit dem Abwerfen aller Knospen. Im schlimmsten Fall geht die Pflanze ein.

Umgetopft werden sollte nicht zu oft, nur etwa alle drei bis vier Jahre. Warten Sie mit dem Umtopfen, bis die Kamelie vollständig verblüht ist. Und achten Sie darauf, sie in die richtige Erde einzusetzen.

Die kritischen Phasen sind im Frühjahr der Wechsel nach draußen und im Herbst das Zurückstellen in den Wintergarten oder ein Gewächshaus. Kamelien im Kübel sollten während der kalten Jahreszeit kühl und hell bei maximal 12 Grad überwintern. Erst ab der Blütenanlage im März vertragen sie mit mehr Licht auch höhere Temperaturen.

Wechselt man im Frühjahr den Standort von drinnen nach draußen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die Pflanzen zunächst schattig stehen. Sonst ist die Gefahr von Sonnenbrand zu groß.

Welche Erde eignet sich für Kamelien? Grundsätzlich fühlen sich die Kamelien, egal ob im Topf oder ausgepflanzt, besonders wohl in einem humosen (nährstoffreichen), leicht sauren Boden, den zum Beispiel auch die Rhododendren und die Kulturheidelbeeren mögen. Der ideale Standort ist im lichten Schatten von Gehölzen.

Wenn die Kamelie ihre Knospen abwirft, liegt das oft auch an einer ungleichmäßigen Wasserversorgung. Besonders Kamelien im Freiland stehen gerne mal zu trocken, wenn der natürliche Niederschlag nicht ausreicht. Aber auch auf Staunässe reagiert die Pflanze sehr empfindlich.

Bei Kamelien im Kübel kann der Knospenfall zudem von einer zu warmen Überwinterung kommen, bei der wiederum die Erde austrocknet. Oft liegt es aber auch am zu hohen Kalkgehalt in der Erde oder an zu hohem Salzgehalt durch falschen Dünger. Mineralischer Langzeit-Dünger mit viel Phosphor und wenig Stickstoff ist ideal.

Auch in frostfreien Zeiten im Winter sollten Sie also die Pflanze regelmäßig gießen. Falls es doch mal einen harten Winter gibt und die Pflanzen einen Frostschaden erleiden: Keine Angst, denn gesunde Kamelien treiben aus dem "alten Holz" sehr zuverlässig wieder aus. Am besten gießt man die Kamelie mit abgekochtem Wasser. Sehr gerne mag sie auch Tee-Reste als Gießwasser. Ab dem Austrieb im März liebt sie zusätzlich zum Tee auch Kaffeepulver.

Kamelien werden gerne zurückgeschnitten. Leider machen das die meisten Hobbygärtner nicht. Aber der Rückschnitt ist wichtig. Man schneidet die Pflanze zurück, um die Form zu erhalten, das Verkahlen zu verhindern und um neue Triebe und damit Blüten zu bekommen.

Geschnitten wird von Ende April bis Juni. Am schönsten wird die Kamelie, wenn die Triebe vom Vorjahr etwa zehn Zentimeter zurückgeschnitten werden. Schneiden sollten Sie direkt an der Blattknospe, da die Triebe dort austreiben. Zum Schluss sollten Sie noch alle schwachen oder kranken Triebe entfernen. Aber Vorsicht: Nicht in einen "Schnittrausch" verfallen, denn Kamelien wachsen sehr langsam.

Eine der schönsten Kamelien ist über 220 Jahre alt Eine der schönsten und beeindruckendsten Kamelien ist ein Exemplar in der sächsischen Stadt Pillnitz. Sie ist über 220 Jahre alt, fast neun Meter hoch und misst elf Meter im Durchmesser. Im Sommer steht sie frei, im Winter schützt sie ein mobiles Glashaus. Zwischen Mitte Februar bis April schmückt sie sich mit etwa 35.000 Blüten. Die altehrwürdige Kamelie im Schlosspark Pillnitz bei Dresden hat für den Winter eine eigene Einhausung. Auch ansonsten erfährt die Pflanze viel Aufmerksamkeit und Pflege. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Sylvio Dittrich

Kamelien sind anspruchsvoll. Wenn man aber weiß, woher die Pflanze kommt, hilft das bei einer angemessenen Pflege. Sie stammt aus den feuchten Bergwäldern Ostasiens und wächst dort im lichten Schatten von Lorbeerbäumen. Das Klima in diesen Regionen ist relativ mild, mit regenreichen Sommern und nur leichtem Frost im Winter. Bei der Pflege der Kamelien nutzen wir diese Informationen, um für sie ein ideales Umfeld zu schaffen und lange Freude an ihnen zu haben.