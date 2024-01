Welche Zimmerpflanzen riechen eigentlich gut? Neben der klassischen Efeutute gibt es ausgefallene Pflanzen, die durch ihren Duft die Stimmung aufhellen! Wir haben einige Beispiele.

Ein Favorit unter den duftenden Zimmerpflanzen ist die Wachsblume (Hoya). Sie ist extrem pflegeleicht und der angenehm süßliche, nicht zu aufdringliche Duft wird erst gegen Abend stärker, das ist echt entspannend. Außerdem sieht die Wachsblume, auch bekannt als Porzellanblume, wirklich hübsch aus. Sie hat lange, herabhängende Ranken und glänzende, dickfleischige Blätter, die viel Wasser speichern können. Sie blüht mit auffallenden Blütenständen, die kreisrunde Halbkugeln bilden und porzellanweiß bis hellrosa gefärbt sind. Die Wachsblume liebt einen hellen, nicht zu sonnigen Standort und im Winter ein warmes Zimmer mit möglichst hoher Luftfeuchtigkeit.

Wie pflegt man eine Wachsblume? In der Wachstumszeit während des Frühlings und Sommers sollten Sie die Wachsblume gießen, wenn die Topferde abgetrocknet ist. Zu viel Wasser verträgt sie nicht. Wenn die Porzellanblume anfängt zu blühen, können Sie ein wenig Grünpflanzendünger mit dem Gießwasser geben. Im Winter nur noch sehr sparsam gießen und nicht mehr düngen.

Die Clusia wird im Deutschen auch Balsamapfel genannt, da ihre Früchte an einen Apfel erinnern. Essbar sind die Früchte aber nicht. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Huetter, C.

Der Balsamapfel (Clusia) ist eine bis zu zwei Meter große Pflanze, die man von Weitem mit einem Gummibaum verwechseln könnte. Die Blätter sind allerdings mit acht bis zehn Zentimetern etwas kleiner, dickfleischig und glänzend. Die Blüten sind weiß oder rosafarben und riechen intensiv nach Vanille. Sie blühen bei guten Lichtverhältnissen nach etwa drei bis vier Jahren von Juli bis August. Die Pflanze sollte vorsichtig gegossen werden, da sie Staunässe im Übertopf nicht verträgt. Außerdem ist sie dankbar für regelmäßiges Besprühen mit kalkfreiem Wasser. Ansonsten mag die Clusia einen hellen Standort und muss keine Schädlinge fürchten.

Die weißen Blüten der Kranzschlinge (Stephanotis) duften nach Jasmin und blühen von Juni bis September. Sie ist eine sehr schnellwüchsige Kletterpflanze, die an einem Klettergerüst bis zu drei Meter in die Höhe wachsen kann. Ansonsten braucht die Zimmerpflanze einen hellen Standort ohne direkte Sonne und ohne Zugluft. Beim Gießen braucht es etwas Sorgfalt, denn der Erdballen darf niemals austrocknen.

Die Gardenie (Gardenia jasminoides) ist eine tolle Zimmerpflanze. Sie riecht süßlich mit erdiger Note. Der Duft ist nicht sehr aufdringlich. Die zehn bis zwölf Zentimeter großen weißen Blüten zeigen sich von August bis kurz vor Weihnachten. Die Gardenie fühlt sich wohl an einem hellen, nicht vollsonnigen Platz. Im Sommer kann sie sogar im Freien stehen, im Winter will sie es eher kühler bei 15 bis 18 Grad, zum Beispiel in einem Hausflur oder einem kühlen Zimmer. Sie ist eine pflegeleichte Zimmerpflanze wie auch der Bogenhanf oder die Glücksfeder.

Wie pflege ich meine Gardenie? Gießen Sie die Gardenie sparsam und immer so, dass der Wurzelballen gleichmäßig feucht ist. Staunässe sollte dabei aber vermieden werden. Wenn Sie sichergehen wollen, stellen Sie die Zimmerpflanze in einen Topf mit einer Drainage. Ist die Oberfläche der Erde leicht angetrocknet, können Sie die Blume wieder gießen.

Die Gloxinie kennen viele Hobbygärtner als kompakte Zimmerpflanze mit länglichen, stark behaarten Blättern. Sie hat große trichterförmige Blüten in Weiß, Blauviolett, Rosa und Rot, die in der Blütezeit von Juni und Juli einen leichten, unaufdringlichen Duft verströmen. Die Zimmerpflanze mag es hell, ohne volle Sonne und warm bei möglichst hoher Luftfeuchtigkeit.

Ein echter Duftklassiker ist der Zimmerjasmin (Jasminum polyanthum). Und mit diesem Beispiel kommen wir auch schon an eine gewisse Grenze heran, denn der Zimmerjasmin mit seinen unzähligen kleinen Blüten duftet derart auffällig süß, dass es manchen Menschen sogar zu viel wird. Man sollte also ausprobieren, wie viel Duft man angenehm findet. Der Zimmerjasmin blüht zwischen Juni und September mit kleinen weißen, rosa überhauchten Blütensternen. Er liebt helle, nicht voll sonnige Standorte - im Winter möchte er es nicht zu warm haben bei 16 bis 18 Grad.

Wie pflegt man Zimmerjasmin? Zimmerjasmin mag eine stets mäßig feuchte Erde. Im Winter, wenn die Temperaturen sinken, gießen Sie die Pflanze weniger. Der Wurzelballen darf jedoch nie ganz austrocknen. Verwenden Sie zum Gießen möglichst kalkarmes Wasser.

Dass der Zimmerjasmin, die Gardenie und die Wachsblume duften, hängt mit ihrer ursprünglichen Herkunft zusammen. Zu Hause sind die Pflanzen in den Subtropen oder Tropen. Ihre Blüten, die eher unauffällig weiß oder leicht rosa gefärbt sind, sind in ihrer natürlichen Umgebung nicht gut zu erkennen – besonders nicht in Konkurrenz zu hervorstechend rot oder gelb gefärbten Blüten anderer Pflanzen. Die "leise" Farbe ist also eher ein Nachteil, wenn es darum geht, Insekten zur Bestäubung und Fortpflanzung anzulocken. Deshalb machen diese "unauffälligen" Pflanzen zusätzlich mit einem üppigen Duft auf sich aufmerksam.

Bei Kombinieren von Duftpflanzen im Zimmer sollten Sie behutsam vorgehen. Jede der Pflanzen hat einen ganz eigenen Duft in einer anderen "Geschmacksrichtung". Herbe Noten, pudrig-süße und frische Düfte sollte man nur sehr überlegt miteinander kombinieren.

Der SWR4 Gartenexperte Volker Kugel rät: Wer sich duftende Zimmerpflanzen zulegt, sollte sich zunächst auf eine Art konzentrieren und erst nach und nach mit anderen kombinieren.

Wer es intensiv duftend mag, kann zum Beispiel den Zimmerjasmin mit der Kranzschlinge kombinieren, denn die beiden haben den gleichen, recht intensiven Blütenduft und bilden deshalb eine ideale Duft-Kombination.