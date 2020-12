Viele Jahre lang galten grüne Blattpflanzen als altmodisch und irgendwie "uncool". Aber gerade die junge Generation hat diese Grünpflanzen für ihre Wohnungen und Büros wiederentdeckt.

Der Trend zu Zimmerpflanzen in der Wohnung oder im Büro passt irgendwie genau zur Entwicklung. Zum Beispiel beim Freilandgärtnern, wo in der letzten Zeit auch jüngere Menschen wieder sozusagen "auf den Geschmack" kommen, Gemüse und Kräuter wieder selbst anzubauen. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel findet es toll, dass Pflanzen und Gärtnern insgesamt wieder voll im Trend sind!

Trendige Zimmerpflanzen neu entdeckt

Diese Pflanzen sind allesamt passende "Kandidaten", die sich gut dafür eignen, ins Zimmergärtnern einzusteigen oder eine alte Gärtnerliebe wieder neu für sich zu entdecken:

Tropische Kletterpflanze mit riesigen Blättern: das Fensterblatt

Das Fensterblatt (Monstera) ist ein typisches Beispiel für Zimmerpflanzen, die mal groß in Mode waren, dann als altmodisch galten und jetzt wieder sehr beliebt sind. Es ist eine tropische Kletterpflanze mit riesigen, bis zu 30 Zentimeter großen, geschlitzten Blättern, die wir an einem dicken Moosstab oder an Seilen bis zur Decke hinaufwachsen lassen können. Zur Zeit feiert das dekorative Gewächs als Motiv auf Tapeten und Rollos ein Revival. Die echte Pflanze ist natürlich unschlagbar! Das Fensterblatt ist sehr robust, sollte aber nicht am dunkelsten Platz stehen.

Das Fensterblatt kann an einem dicken Moosstab oder an Seilen bis zur Decke hinaufwachsen. Wenn Sie eine alternative Sorte des Fensterblattes suchen, empfiehlt unser Gartenexperte die Sorte "Variegata" mit silber-grün gemusterten Blättern. dpa Bildfunk picture alliance / dpa Themendienst | Robert Guenther

Pflanzenklassiker neu in Mode: die Geigenfeige

Auch ein anderer Pflanzenklassiker kommt in jüngster Zeit wieder schwer in Mode: Die Geigenfeige (Ficus lyrata). Das ist die Ficus-Art mit den größten Blättern: Die können bis zu 40 Zentimeter lang werden und sehen tatsächlich aus wie ein "zusammengepresster" Geigenkasten. Diese üppige Pflanze hält sich erstaunlicherweise prächtig in unseren eher lufttrockenen Zimmern.

Die Blätter der Geigenfeige (lat. Ficus Lyrata) können bis zu 40 Zentimeter lang werden. Imago imago images / Westend61

Pflegeleicht und glänzend: die Glücksfeder

Wenn es sehr pflegeleicht sein soll, dann ist die Glücksfeder (Zamioculcas) mit seinen glänzenden Fiederblättchen toll. Sie wächst langsam, kommt mit ganz wenig Licht aus und wenn wir mal zwei oder sogar drei Wochen vergessen ihn zu gießen, dann nimmt uns "Zamio" das nicht mal übel!

Die Glücksfeder (lat. Zamioculcas) wächst langsam, kommt mit ganz wenig Licht aus. Colourbox Di Studio

Originell und fast runde Blätter: die Ufo-Pflanze

Die Ufo-Pflanze (Chinesischer Geldbaum) sieht originell aus mit ihren fast kreisrunden Blättern. Sie mag gleichbleibende Feuchtigkeit, aber Achtung: Staunässe verträgt sie gar nicht! Und damit sich die Blätter nicht zu einseitig Richtung Sonne neigen, sollte man die Pflanze regelmäßig alle zwei Wochen um etwa ein Viertel drehen.

Die Ufopflanze, auch bekannt als der chinesische Geldbaum mag gleichbleibende Feuchtigkeit und verträgt keine Staunässe. Imago imago images / Mint Images

Pflegeleicht und gut zu vermehren: die Grünlilie

Die Grünlilie mit den schmalen grün-weißen Blättern ist ja ein Klassiker und immer noch sehr empfehlenswert: Hübsch anzuschauen, gut zu vermehren und so pflegeleicht, dass sie als Symbol für Beständigkeit gilt, für friedliches Miteinander und Glück.

Grünlilie (Chlorophytum comosum) mit Ableger. Das sieht dann fast aus wie ein grüner Wasserfall. picture-alliance / Reportdienste Reinhard, H.

Panaschierte lange Blätter: die Korbmarante

SWR4 Gartenexperte mag die Calathea sehr gerne. Man findet sie auch unter dem deutschen Namen Korbmarante. Sie hat sehr schön gezeichnete, ungefähr 20 Zentimeter lange Blätter, die weiß oder gelb panaschiert sind, manchmal mit rötlichen Blattunterseiten.

Die Blätter der Korbmarante (lat. Calathea) können weiß oder gelb panaschiert sein. dpa Bildfunk picture-alliance / OKAPIA KG, Germany | Eberhard Morell

Die genannten Zimmerpflanzen sind robust und pflegeleicht. Ein bisschen Zuwendung brauchen sie dennoch:

Man sollte schon vorher überlegen, wo die Pflanzen mal stehen sollen: Zugluft ist für die meisten schlecht.

Als Urwaldpflanzen gefällt es ihnen nicht in der prallen Süd-Sonne. Sie sollten aber auch nicht in der dunkelsten Ecke im Zimmer stehen!

Gleichmäßige Feuchtigkeit (keine Staunässe) ist wichtig.

Gerade in der Hauptwachstumszeit von März bis August alle zwei Wochen etwas Flüssigdünger beim Gießen und alle zwei bis drei Jahre umtopfen mit frischer Blumenerde.

Fürs Raumklima sind alle diese Zimmerpflanzen übrigens sehr gut. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich durch die Verdunstung. Außerdem ist das frische "Grün" gut fürs Auge und die Seele im oft tristen Winter.