Zimmeraralie – die pflegeleichte Zimmerpflanze für dunkle Ecken

Wer eine Zimmerpflanze sucht, die auch lichtarme Ecken vertragen kann und den Raum mit üppigem Grün schmückt, der wird an einer Zimmeraralie viel Freude haben. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel verrät, was Sie unbedingt über die Pflanze wissen sollten.

Besonders pflegeleicht und für dunkle Ecken

Für die etwas dunkleren und lichtarmen Ecken eines Zimmers, in Fluren oder Treppenaufgängen ist die pflegeleichte Zimmeraralie geradezu ideal. In ganz milden Gebieten oder in einem geschützten Innenhof kann man sie sogar dauerhaft auspflanzen.

Das müssen Sie über die Zimmeraralie (Fatsia japonica) wissen

Die Zimmeraralie

ist eine üppig grüne Pflanze mit großen, frischgrünen Blättern, die ledrig glänzen. Auffällige Blüten hat sie nicht, deshalb ist sie wahrscheinlich bei uns nicht so weit verbreitet.

Sie hat einen Riesenvorteil

In ihrer Heimat, den kühlen Bergwäldern Japans, bekommt sie am Boden der Wälder ziemlich wenig Licht und das bedeutet, dass sie auch bei uns im Zimmer nicht viel Helligkeit braucht. Durchgehend dunkel darf der Standort natürlich nicht sein, aber dort wo eine Grünlilie oder ein Zimmerefeu noch klar kommen würden, gedeiht auch die Zimmeraralie. Sie sammelt quasi das wenige zur Verfügung stehende Licht und macht für sich das Beste draus.

Die Zimmeraralie wird ziemlich schnell bis zu einen Meter hoch und breit; nach mehreren Jahren kann sie über zwei Meter Höhe und Breite erreichen.

Zurückschneiden ist jederzeit problemlos möglich.

Insgesamt ist die Zimmeraralie sehr pflegeleicht: Gleichmäßig feucht halten; von Februar bis Oktober alle zwei Wochen flüssig düngen über das Gießwasser und alle 4-5 Jahre umtopfen.

»Ich bin ein Fan der üppig grünen Zimmeraralie, die ursprünglich aus den Bergwäldern Japans stammt. Die Zimmeraralie gibt es als Zimmerpflanze eigentlich schon recht lange bei uns – trotzdem hat sie den Durchbruch nie so richtig geschafft.«

Wohin im Winter mit der Pflanze? Die Zimmeraralien sollten im Winter (etwa ab November) nicht zu warm stehen. Bis Ende Februar wäre es ideal, die Pflanzen im Hausflur oder Treppenhaus bei etwa 12-15 Grad aufzustellen. Eine andere Möglichkeit ist, die Pflanze wie eine Kübelpflanze zu behandeln. Ab Mai draußen und ab Anfang November zusammen mit z.B. Oliven und Palmen bei 8-12 Grad zu überwintern. Ganz mutige Gärtner pflanzen die Zimmeraralie sogar ins Freie aus!

Wo Sie die Zimmeraralie ins Freie pflanzen können

Die Zimmeraralie im Freien auszupflanzen, ist nur möglich im milden Weinbauklima! In den Innenhöfen von Gebäuden, in den wärmeren Innenstädten kann die Zimmeraralie zum Beispiel mit leichtem Winterschutz durch ein Schutzvlies gut im Freien gedeihen. Das Überraschende ist dann, dass die Pflanze im Freien - durch die Jahreszeiteneffekte - nach etwa 4-5 Jahren anfängt, tolle weiße Doldenblüten und schwarze Früchte zu entwickeln.

So schön sieht die Blüte aus

Auf den ersten Blick hat die Zimmeraralie keine auffällige Blüten. Nur in der Nahaufnahme ist die Schönheit zu sehen. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/A. Laule | A. Laule

Der besondere Pflegetipp für Zimmerpflanzen

