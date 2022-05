Mieter und Vermieter : Was bei Handwerker-Terminen zu beachten ist

per Mail teilen

Einen Handwerker-Termin zu finden, der auch dem Mieter passt, ist nicht immer leicht. Wann ist ein Termin zumutbar und wann kann ich auf einem Alternativ-Termin bestehen? Hier gibt es die Antworten.

Mit wie viel Vorlauf müssen Handwerker-Termine angekündigt werden?

Der Vermieter muss den Mieter grundsätzlich informieren, wann genau die Handwerker kommen, mit Datum und Uhrzeit. Der Vermieter muss dem Mieter auch sagen, wie lange die Arbeiten ungefähr dauern werden. Er muss außerdem darüber informieren, wie stark der Mieter durch die Arbeiten beeinträchtigt wird.

Wann genau der Vermieter den Mieter über geplante Handwerker-Termine informieren muss, dafür gibt es im Gesetz keine feste Vorgabe. Man kann aber als Faustregel sagen: Je aufwendiger die Maßnahme, desto größer muss der Vorlauf sein. Bei kleineren Maßnahmen reicht es in der Regel aus, wenn der Vermieter Sie einige Tage vorher informiert. Wenn es um etwas Größeres geht, also zum Beispiel wenn der Mieter vorübergehend ausziehen muss, muss der Vermieter mehrere Wochen vorher Bescheid sagen.

Darf ich Alternativ-Termine verlangen und wenn ja, wie viele?

Der Vermieter ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Wohnung in einem gewissen Zustand zu erhalten. Das heißt, er muss notwendige Reparaturen und andere Arbeiten durchführen oder durchführen lassen.

Handwerker-Termine muss der Vermieter organisieren. Er muss sich dabei nicht zwingend an die Termin-Wünsche des Mieters halten. Allerdings muss er sehr wohl auf die Belange des Mieters Rücksicht nehmen. Was das im Einzelfall genau heißt, steht nicht fest. In der Praxis ist es wohl das Beste, wenn der Mieter gemeinsam mit dem Vermieter nach einer einvernehmlichen Lösung sucht. Dabei kann es auch helfen, wenn der Mieter Alternativ-Termine vorschlägt.

Wann bin ich verpflichtet, da zu sein?

Wenn der Vermieter den Handwerker-Termin rechtzeitig ankündigt, dann muss der Mieter dafür sorgen, dass die Handwerker auch in die Wohnung rein kommen. Dafür muss der Mieter entweder selbst vor Ort sein oder jemand anderem den Schlüssel überlassen, zum Beispiel einem Nachbarn oder eben dem Vermieter selbst.

Es gibt aber eine Ausnahme: wenn der Termin unzumutbar ist. Wenn beispielsweise die Handwerker am Abend oder am Sonntag anrücken sollen. Das geht natürlich nicht. Der Termin muss unter der Woche und tagsüber sein. Oder man kann auf keinen Fall Urlaub nehmen für den Termin.

Wenn ich keine Zeit habe, kommen da Kosten auf mich zu?

Der Mieter muss die Handwerker reinlassen. Dazu ist man vertraglich verpflichtet. Das bedeutet, dass der Vermieter unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen kann, wenn man diese Pflicht nicht erfüllt. Wenn der Handwerker-Dienst etwa zweimal anrücken muss, kann es sein, dass man die zusätzlichen Kosten dafür tragen muss. Sehr unwahrscheinlich ist es aber, dass der Vermieter dem Mieter kündigen kann, nur weil der die Handwerker nicht reingelassen hat. Als Mieter sollte man aber in jedem Fall mit dem Vermieter alles rechtzeitig abklären, um späteren Ärger zu vermeiden.

Muss ich Möbel rücken?

Als Mieter hat man nur die Pflicht, die Maßnahmen passiv zu dulden. Man muss zwar seine Sachen möglichst so räumen, dass die Handwerker die Arbeiten ohne Probleme durchführen können. Aber nur, wenn das ohne großen Aufwand geht. Schwere Möbel wie einen Kühlschrank verrücken oder eine Wand freiräumen muss man nicht. Darum muss sich der Vermieter kümmern, beziehungsweise die Handwerker. Ob die Handwerker hinterher putzen müssen und was sie für Anfahrtskosten berechnen dürfen, erfahren Sie hier.