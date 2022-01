7 Tipps, wie wir es uns an Fastnacht schön machen können

Fastnacht, Fasnet, Fasching und Karneval kann in diesem Jahr wieder nicht gefeiert werden wie sonst. Wir haben Tipps, wie Sie die närrische Zeit trotzdem genießen können.

1. Wohnung bunt dekorieren

Um in Faschingsstimmung zu kommen, kann man mit Girlanden, Luftschlangen, Luftballons, Fähnchen, Papierrosetten und Lichterketten die eigenen vier Wände dekorieren. Das alles haben Sie bestimmt gut verstaut in einer Dekokiste. Wenn nicht, dann basteln Sie einfach selbst Girlanden aus Papier. Schauen Sie mal, wir haben da nur eins von vielen Girlanden-Selbstmach-Videos für Sie.

2. Berliner, Fastnachtsküchle und leckere Snacks für die närrischen Tage

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Ingrid Balabanova

Was natürlich nicht zur Fastnacht fehlen darf, ist das passende Essen. Zur Fasnet gehören auf jeden Fall Fasnetsküchle. Aber auch Krapfen, Quarkbällchen und gefüllte Berliner sind an den närrischen Tagen besonders beliebt. Für die Fastnachtssitzung am Abend vor dem Fernseher oder im Internet schlagen wir herzhafte Snacks und Fingerfood vor. Und falls es zum Kater am nächsten Morgen kommt, haben wir noch ein passendes Rollmops-Rezept.

3. Faschings- und Party-Musik sorgt für gute Laune

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Channel Partners

Musik darf an Fastnacht nicht fehlen, auch beim Feiern auf dem Sofa nicht. Damit Fastnachtsstimmung aufkommt, einfach Faschingshits und beliebte Partymusik raussuchen, aufdrehen und vielleicht gibt es ja noch ein paar Mitstreiter für die Polonäse von Blankenese durch das Wohnzimmer.

4. Faschingskostüme für die Party zu Hause

imago images blickwinkel

Kostüme sind an Fasching und Karneval ein Muss. Warum also nicht auch mal zu Hause ins Kostüm schlüpfen. Verkleiden macht Spaß und bringt Farbe in den Alltag. Ein gemütlicher Fernsehabend mit Büttenreden oder eine Digitale-Fastnachtsparty sind dafür ein guter Anlass. Wer mag kann seine Freunde ja auch zu einer Kostümprämierung animieren. Wer auf die Schnelle noch ein Faschingskostüm braucht, der kann sich zum Beispiel als Hippie verkleiden. Im Kleiderschrank findet sich dafür immer etwas Passendes. Hier gibt es die Tipps für das Hippie-Kostüm.

5. Fastnacht auf dem Sofa vor dem TV

picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose

Fastnacht 2022 dürfte sich meist zu Hause auf dem Sofa abspielen. Zumindest gibt es auch in diesem Jahr wieder aktuelle Fastnachtssitzungen im Fernsehen zu sehen, zwar ohne Publikum und coronakonform, aber mit frischen politischen Büttenreden.

Außerdem bieten viele Fastnachts- oder Fasnetsvereine eigene Veranstaltungen an, die live gestreamt werden und die man meist gegen Geld abrufen kann. Da lohnt es sich im Internet auf den Seiten der Zünfte oder Fastnachtsvereine seiner Heimatstadt zu schauen, was wann angeboten wird.

6. Digitale Party mit Freunden feiern

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Channel Partners

Bälle und Faschingsveranstaltungen fallen aus, wie wäre es also mit einer digitalen Fastnachtsparty zu Hause? So können Sie sich mit Freunden coronakonform zusammenkommen. Überlegen Sie sich vorher ein närrischen Programm oder ein Party-Motto. Büttenreden, ein Kostüm-Wettbewerb oder Party-Spiele sorgen für Abwechslung und Unterhaltung. Wer auf Kulinarik Wert legt, kann gemeinsam kochen, essen oder eine Weinprobe machen.

7. Informieren Sie sich über regionale Aktionen der Fastnachtsvereine

dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Narren versuchen wegen der vielen abgesagten Veranstaltungen coronakonforme Angebote zu machen, wo es möglich ist.

In Bad Waldsee gibt es beispielsweise eine Schaufenster-Ausstellung, bei der die verschiedenen Häser (traditionelle Masken aus Holz) ausgestellt werden. In Stockach wird eine Sonderausstellung zur Fasnet gezeigt, die bis zum 26.3.2022 geöffnet ist.

In Mainz hat das Fastnachtsmuseum geöffnet und im Staatstheater wird wieder die Fastnachtsposse des MCV aufgeführt. Falls das zu weit weg ist von ihrem Zuhause, schauen Sie doch mal, ob es ähnliche Veranstaltungen oder Aktionen in ihrem Umkreis gibt.