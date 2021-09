Lust mal wieder mit neuem Wein und netten Leuten gemeinsam zu feiern? Wir zeigen Ihnen, wo Sie in Baden-Württemberg Feste finden und einkehren können.

Das Göppinger Weinfest ist seit vielen Jahren ein Veranstaltungs-Highlight im Herbst. In diesem Jahr gibt es eine abgewandelte Ausgabe und zwar eine Weinwoche - bis zum 3. Oktober. Zum Abschluss der Weinwoche gibt es von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag.

Am 3. Oktober findet auf dem Heuberg das 21. Kaiserbergfest statt. An dem Weinfest beteiligen sich die Städte Ettenheim, Herbolzheim und die Gemeinde Ringsheim aus dem Ortenaukreis. Auf dem Heuberg gibt es außer Wein auch einen Rebsortengarten, einem Weinlehrpfad und einen tollen Ausblick.

Die Rauenberger feiern vom 9. bis 11. Oktober ihre Winzerkerwe. Das Straßenfest wird am Samstag um 18 Uhr im Hof des Winzermuseums von Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) eröffnet. Am Sonntag findet ab 14 Uhr der traditionelle Festumzug statt.

In Ihringen am Kaiserstuhl feiern die Winzer am 16. bis 17. Oktober den Herbstausklang und das Erntedankfest. Am Sonntag ist um 13.30 Uhr ein Brauchtumsumzug geplant und die Geschäfte sind geöffnet.

In Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am 9. Oktober die "Weinmeile" geplant. Winzer der Badischen und der Hessischen Bergstraße wollen dort von 11 bis 17 Uhr ihre Weine und Spezialitäten präsentieren. Ob die Veranstaltung stattfindet ist derzeit noch ungewiss.

Vom 23. bis 24. Oktober soll das traditionelle Weinfest in Beuren (Landkreis Esslingen) stattfinden. In der historischen Kelter gibt es Schlachtplatte, Zwiebelkuchen und neuen Wein. Auch hier ist unklar, ob die Veranstaltung stattfinden kann.

Beachten Sie aktuelle Informationen Bitte informieren Sie sich vorab beim Veranstalter, ob die angekündigte Veranstaltung auch stattfindet, und ob eine Platzreservierung notwendig ist.

Besenwirtschaften in den Weinanbauregionen Baden und Württemberg

Ein Besen geschmückt mit bunten Schleifen weist auf die beliebten Besenwirtschaften der Winzer hin, die auch Straußenwirtschaft, Strauße oder Straußi genannt werden. Sie haben diesen Herbst geöffnet, es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

