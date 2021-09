per Mail teilen

Es gibt wieder Weinfeste in Rheinland-Pfalz! Auch die Straußwirtschaften haben wieder geöffnet. Wo es neuen Wein und leckeren Zwiebelkuchen gibt, erfahren Sie hier.

Rotweinfest in Ingelheim am Rhein

Noch bis 3. Oktober findet wieder das Rotweinfest in Ingelheim statt. Auch den beliebten "Rotweinbrunnen" gibt es wieder. Aber wichtig für Besucher: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Tickets müssen im Voraus gebucht werden, außerdem gilt die 2G+ Regelung.

Herbstfest in Framersheim

Federweißer und hausgemachten Zwiebelkuchen aus dem eigenen Steinbackofen gibt es vom 1. bis 2. Oktober von 17 bis 21 Uhr auf dem Herbstfest in Framersheim.

Fest des jungen Weines in Gau-Algesheim

Vom 8. bis 11. Oktober können Gäste in der historischen Altstadt von Gau-Algesheim viele Weine und den frischen Federweißer probieren, beim Fest des jungen Weines. Es gibt ein Rahmenprogramm und Themen-Weinproben. Für alle Hungrigen gibt es rheinhessische Tapas.

Weingarten in Neustadt an der Weinstraße

Statt des Weinlesefestes gibt es in diesem Jahr den Weingarten auf dem Daniel-Meininger-Platz in Neustadt an der Weinstraße und zwar bis zum 3. Oktober. Geöffnet ist der Weingarten sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr und freitags und samstags von 11 bis 23 Uhr. Tische können für den Außen- oder Innenbereich reserviert werden. Die Anzahl der Sitzmöglichkeiten ist begrenzt.

Zell und Rüdesheim feiern ihren Federweißen

Vom 8. bis 10. Oktober feiert Zell an der Mosel sein Federweißerfest direkt im Herzen der Altstadt. In der Stadt gibt es außerdem einen verkaufsoffenen Sonntag.

Vom 22. bis 24. Oktober und vom 29. bis 31. Oktober sind die Tage des Federweißen in Rüdesheim (Hessen) auf dem Marktplatz geplant.

Weinfest in Kröv mit Floh- und Trödelmarkt

Das Weinfest in Kröv anläßlich der Remigius-Kirmes findet vom 1. -3. Oktober statt. Von Freitag bis Sonntag gibt es einen Floh-, Trödel- und Krammarkt am Moselufer, außerdem Musik und ein Kinderkarussell.

Weinfestwochenende in Boppard

Auch in Boppard wird reichlich Wein eingeschenkt. Vom 1. bis 3. Oktober geht das Weinfestwochenende in die zweite Runde. Neben kulinarischen Köstlichkeiten gibt es auch Musik. Es gelten die 2G-Regeln.

Weinfest im Herbst in Enkirch

Die Festgemeinschaft Enkirch veranstaltet vom 1. - 3. Oktober ein Weinfest im Herbst. Die Veranstaltung findet in einem Festzelt am Brunnenplatz von Enkirch statt. Abends gibt es Livemusik und am Samstag steht ein Festzug der Vereine mit den Enkircher Weinhoheiten auf dem Programm.

Beachten Sie aktuelle Informationen Es kann immer noch kurzfristig zu Änderungen der Öffnungszeiten, der zugelassenen Personenanzahl oder zur Absage einer Veranstaltung kommen. Informieren Sie sich deshalb vorab bitte direkt auf der Internetseite des Veranstalters oder Winzers. Dort finden Sie aktuelle Informationen.

Straußwirtschaften in Rheinland-Pfalz

Zum Herbst gehören nicht nur die Weinfeste, sondern auch die vielen Straußwirtschaften, die eine lange Tradition haben. Sie dürfen wieder öffnen, aber unter Einhaltung der gültigen Corona-Verordnung.

Straußwirtschaften in Rheinhessen

In vielen Ortschaften Rheinhessens gibt es nette Straußwirtschaften. Schauen Sie auf folgender Veranstaltungsseite und suchen Sie sich die Straußwirtschaften heraus.

Straußwirtschaften an den Mosel

Einen guten Überblick über die Straußwirtschaften an der Mosel gibt der Straußwirtschaften Pass 2021.

Straußwirtschaften an der Nahe

Die Nahe hat kulinarisch einiges zu bieten Wild oder Spießbraten beispielsweise dazu den Wein aus der Region.Welche Straußwirtschaften es dort gibt, erfahren Sie auf dieser Übersicht.

Straußwirtschaften in der Pfalz

Auch in der Pfalz gibt es zahlreiche Straußwirtschaften, hier gibt es die Adressen.

Straußwirtschaften an der Ahr

An der Ahr finden sich Straußwirtschaften zumeist entlang des Rotweinwanderwegs. An welchen Orten Sie wo einkehren können, sehen Sie hier.

Straußwirtschaften am Mittelrhein

Auch am Mittelrhein gibt es die Tradition der Straußwirtschaften. Welche Winzer in Koblenz Wein und deftige Speisen servieren, hier gibt es die Infos dazu. Weitere Straußwirtschaften am Mittelrhein finden Sie hier.