Ideal für die Weihnachtsdeko: die Stechpalme

Bei der Weihnachtsdeko im eigenen Zuhause - innen und außen - gehören schöne Gestecke und Zweige in der Vase auf jedem Fall dazu, findet unser SWR4 Gartenexperte Volker Kugel. Sein besonderer Favorit dabei: die Stechpalme oder Ilex.

Grüne Zweige, rote Beeren – darum ist die Stechpalme beliebt als Weihnachtsdeko

Die Stechpalme – Baum des Jahres 2021 und auch unter dem lateinischen Namen Ilex bekannt – ist eines der wenigen heimischen Laubgehölze, die immergrün sind. Dieses dauerhafte Grün symbolisiert hohe Vitalität und Lebenskraft unter den ungünstigen Bedingungen des Winters.

Ein absoluter Hingucker: ein Stechpalmenkranz an einer Haustüre! picture-alliance / Reportdienste Helmut Meyer zur Capellen

Die Stechpalme hat ganz praktische Vorteile:



1. Haltbarkeit: Die Zweige mit den dicken, ledrigen Blättern bleiben auch im geheizten Wohnzimmer viele Tage ohne Probleme frisch.



2. Robustheit: Die knallroten Beeren fallen beim Transport der Zweige und beim Dekorieren nicht leicht ab. Sie wachsen ab September an den weiblichen Pflanzen.



3. Beliebtheit: Die tollen Eigenschaften der Stechpalme schätzt man auch auf der anderen Seite des Atlantiks: In den USA gehören die "Holly" genannten Zweige unbedingt zur Weihnachtszeit dazu.

Das sollten Sie beim Kauf beachten

Beim Kauf der Zweige sollten Sie darauf achten, dass die Blätter noch glänzend und prall sind und nicht stumpf und schlapp. Stechpalmen werden inzwischen gewerbsmäßig als Nutzpflanzen angebaut, von denen dann Zweige geschnitten werden. Sie als Kunde müssen also keine Angst haben, dass die Zweige von Wildpflanzen aus dem Wald stammen könnten.

So lassen sich Stechpalmenzweige dekorativ einsetzen

Die rot leuchtenden Zweige der Stechpalme kann man sehr schön in einer Vase dekorieren, entweder "solo" oder in Kombination mit Nadelgehölz-Zweigen, z.B. den Tränenkiefern mit den langen, bläulichen Nadeln. Das ist ein toller optischer Kontrast und das Wasser in der Vase sorgt für eine gute Haltbarkeit.

Wer etwas kreativer ist, der versucht sich an Stechpalmen-Gestecken. Die sollten idealerweise auf einer mit Wasser getränkten Gesteckunterlage angebracht werden. So hält das Ganze ungefähr so lange wie Zweige in der Vase.

Ein weihnachtliches Gesteck mit Zweigen der Stechpalme ist schnell selbst gemacht und sieht toll aus. picture-alliance / Reportdienste Franziska Gabbert

Tipp für Experimentierfreudige: Vom Ilex gibt es inzwischen tolle Sorten, die weiß panaschierte oder gelbbunte Blätter haben und zugleich die roten Früchte. Wenn Sie das kombinieren mit Moos und Zweigen von Nadelgehölzen, ergibt das einen echten Hingucker.

Woher kommt der Name "Stechpalme"? Der Name kommt von dem christlichen Brauch, am Palmsonntag in der Kirche Palmwedel segnen zu lassen. Nun gab es bis vor wenigen Jahrzehnten hier bei uns keine Palmblätter. So musste man sich mit anderen immergrünen Zweigen begnügen und griff dabei häufig auf die (stachligen/stechenden) Ilex-Zweige zurück.

Die roten Beeren: schön, aber giftig!

Wer sich Stechpalmenzweige als Deko ins Haus holt, sollte wissen, dass die roten Beeren für Menschen giftig sind. Wenn Sie also weihnachtliche Dekorationen mit Stechpalmen im Haus haben, dann müssen diese außerhalb der Reichweite von Kleinkindern sein! Also Finger weg – und sich lieber optisch daran erfreuen.

Achtung: Für Menschen giftig, aber Vögel fressen die roten Beeren gerne. picture-alliance / Reportdienste Gianpiero Ferrari/FLPA

Stechpalmen im Garten: So schneiden Sie richtig!

Wenn Sie eine Stechpalme im Garten haben, sollten Sie beim Ernten der Zweige vorsichtig zu Werke gehen und die Pflanze nicht komplett "plündern". Die Stechpalmen sind zwar gut schnittverträglich, aber das Schneiden der Zweige erfordert etwas Gefühl, sonst verliert die Pflanze ihren natürlichen Wuchs und sieht aus wie ein Besen.

Das heißt: Von einer zwei Meter hohen Stechpalme können Sie maximal drei oder vier Zweige mit 30 bis 50 Zentimeter Länge schneiden – mehr bitte nicht! Wenn Sie Zweige mit Früchten wollen, brauchen Sie zwei Pflanzen (eine männliche und eine weibliche) im Garten.