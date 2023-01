Was sind die Gründe für den Klimawandel?

per Mail teilen

Das Klima verändert sich und dadurch auch unsere Umgebung und unser Alltag. Wodurch kommt es zu dieser Veränderung? Welche Rolle spielt dabei das CO2? Klimawandel einfach erklärt.

Was ist überhaupt der Klimawandel - und was ist die Ursache?

Im Laufe der Zeit gab es schon immer Klimaveränderungen wie Eiszeiten und Wärmeperioden. Sie waren naturbedingt und passierten sehr, sehr viel langsamer als zur Zeit. Denn seitdem wir angefangen haben, Öl, Kohle und Gas zu verbrennen und gleichzeitig massenhaft Wälder abzuholzen, nimmt die globale Durchschnittstemperatur so schnell zu wie nie zuvor.

Dieser Klimawandel ist von Menschen verursacht, im Fachjargon nennt man das: "Anthropogener Klimawandel". Die gute Nachricht: Deswegen können wir noch etwas dafür tun, dass es nicht noch wärmer wird!

dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Durchschnittstemperatur auf unserer Erde beträgt 1,2 Grad mehr im Vergleich zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals hat die Industrialiserung begonnen - mit ihrem steigenden Energiebedarf. Die Hälfte der Erwärmung haben wir allein in den vergangenen rund 40 Jahren geschafft.

Was ist das Schlimmste für den Klimawandel?

Ganz einfach: Das sind grob gesagt alle Treibhausgase - vor allem CO2. Das wird bei der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas in die Atmosphäre freigesetzt und macht rund die Hälfte des sogenannten Treibhauseffektes aus. Wichtig sind zudem auch Lachgas oder Methan. Methan ist einundzwanzig Mal so klimaschädlich wie CO2. Es entsteht vor allem durch Viehzucht und durch Mülldeponien.

Besonders negativ wirkt sich auch das Schmelzen der Gletscher und der Pole in Arktis und Antarktis auf das Klima aus. Dadurch fehlt Eis! Das reflektiert die Sonnenstrahlung zurück in die Atmosphäre. Die Strahlung trifft also direkt auf Wasser, heizt es auf und das trägt ebenfalls zur Erwärmung der Erde bei.

Warum ist mehr CO2 schlecht für die Umwelt?

CO2 kann zum Teil in unserer Natur gespeichert werden - in Wäldern, Ozeanen und Mooren. Aber in den letzten 100 Jahren haben wir immer mehr Wälder abgeholzt, Moore trockengelegt und gleichzeitig mehr CO2 ausgestoßen: Es kann nicht mehr gespeichert werden.

Kohlendioxid sorgt – wie auch andere Treibhausgase - dafür, dass die Energie der Sonne von der Erde nicht wieder in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Das ist bis zu einem bestimmten Punkt auch gut so, sonst wäre es zu kalt zum Leben. Aber mittlerweile wird deutlich zu viel Wärme zurückgehalten.

Wie hoch wird die Durchschnittstemperatur 2050 mutmaßlich sein?

Und für das Jahr 2050 liegt die Prognose für eine dauerhafte Durchschnittstemperatur zwischen 9,6 und rund 11 Grad. Mindestens.

Das heißt, in gut 25 Jahren sind die Sommertage laut wissenschaftlicher Berechnungen über 40 Grad warm, die Sommernächte mehr als 25 warm.

Auch Winter ohne Schnee könnten dann normal werden. Je nach Region und je nachdem, wie schnell und welche Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden und wie sie wirken.