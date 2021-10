6 Dinge die man mit Rosskastanien machen kann

per Mail teilen

Wer dachte, dass Rosskastanien nur zum Basteln oder für die Herbstdeko taugen, der irrt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Waschpulver und vieles mehr aus Rosskastanien machen können.

Die Rosskastanie ist ein echtes Allzweckmittel. Denn sie enthält Saponine, die seifenartige Eigenschaften haben und schäumen, wenn sie mit Wasser in Verbindung kommen.

1. Haushaltsreiniger aus Rosskastanien

Deshalb kann man aus Rosskastanien auch selbst ein Putzmittel herstellen. Und so gehts:

Zehn Rosskastanien reinigen und vierteln. Die Kastanienstücke in eine Tüte geben und mit einem Hammer zerkleinern. Die Krümel in ein Gefäß geben und mit ein bis zwei Litern kochendem Wasser übergießen und mindestens 12 bis 24 Stunden ziehen lassen. So können sich die Inhaltstoffe besser herauslösen.

Das Gemisch gelegentlich schütteln oder umrühren. Die Flüssigkeit durch ein Sieb gießen und in Flaschen abfüllen. Fertig ist das Putzmittel für Fußböden oder Oberflächen. Am besten rasch verbrauchen, es hält sich mehrere Wochen. Mit dem Mittelchen kann man auch das Geschirr abwaschen.

2. Waschpulver herstellen

So ähnlich wie der Haushaltsreiniger lässt sich aus den Kastanien auch Waschpulver herstellen. Es ist für leicht verschmutzte Wäsche geeignet. Wie es geht, sehen Sie im Video.

Bei heller Wäsche sollte man vorher die Schalen der Rosskastanien entfernen und etwas Backpulver oder Natron hinzufügen.

Bei stark verschmutzter Wäsche ab 60 Grad sollte man ebenfalls Natron hinzugeben und einzelne Flecken vorher mit Gallseife behandeln.

3. Gesichtsmaske für fettige Haut

Wer fettige Haut hat, der kann es mal mit einer Kastanien-Maske versuchen. Sie reinigt und beruhigt die Haut und ist entzündungshemmend.

Man braucht dafür zwei Esslöffel Kastanienpulver und zerkleinert es mit einem Mörser oder einer Kaffeemühle. Das Pulver mit etwas Wasser vermischen und auf das Gesicht auftragen. Die Maske 10 Minuten einwirken lassen und mit lauwarmem Wasser abwaschen.

4. Rosskastanien als Badezusatz

Ein Rosskastanienbad soll gut für die Durchblutung der Venen sein und bei rheumatischen Beschwerden helfen.

Etwa 500 Gramm bis 1 Kilogramm Rosskastaninen waschen, mit Schale kleinschneiden und über Nacht in Wasser einweichen. Vor dem Bad kurz aufkochen, den Sud durch ein Sieb gießen und ins Badewasser geben.

5. Geheimwaffe gegen Blattläuse

Rosskastanien-Sud kann man auch im Garten als Spritzmittel gegen Blattläuse einsetzen.

Zehn Kastanien zerkleinern in einem Liter Wasser aufkochen. Abkühlen lassen, durch ein Sieb gießen und in eine Sprühflasche füllen.

Die in dem Sud enthaltenen Saponine, eine seifenartige Substanz, sorgen dafür, dass sich die Läuse nicht mehr am Blatt halten können und runterfallen.

6. Futter für Wildtiere

Für uns Menschen sind Rosskastanien ungenießbar, ab einer bestimmten Menge sogar giftig. Für Wildtiere sind sie eine gute Ergänzung auf dem Winterspeiseplan. Erkundigen Sie sich, welches Forstamt oder welcher Tierpark Kastanien annimmt und was sie dafür zahlen. Kinder können sich so mit dem Sammeln von Kastanien ein bisschen das Taschengeld aufbessern.