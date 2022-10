Warum LEDs besser als Glühbirnen und Energiesparlampen sind

Wir erklären, warum LEDs nachhaltiger und umweltfreundlicher sind als Glühbirnen und Energiesparlampen. Und was sonst noch bei LEDs zu beachten ist.

Für was steht LED ?

Die Bezeichnung LED steht für Light Emitting Diode, auf Deutsch: Licht emittierende Dioden.

Sind LEDs nachhaltig?

LEDs sind das Leuchtmittel mit dem geringsten Stromverbrauch. Nach einer Beispielrechnung der Verbraucherzentrale spart man mit einer LED-Lampe im Vergleich zu einer Halogenlampe innerhalb von 10 Jahren 100 Euro. Der Rechnung liegt eine Betriebsdauer von 2,7 Stunden täglich zugrunde, das entspricht einer Nutzung von 1.000 Stunden pro Jahr. Die Strompreiserhöhung ist hier allerdings nicht mit eingerechnet. Auch wenn es lange dauert, bis sich das rechnet, ist es gut für die Umwelt. Und desto mehr Lampen in einem Haushalt auf LEDs umgestellt sind, desto größer die Stromersparnis. So kann jeder seinen Beitrag leisten.

Links eine herkömmliche Glühlampe und rechts eine LED-Leuchte mit Glühfaden-Optik. picture-alliance / Reportdienste dpa-tmn | Christin Klose

Es macht also Sinn alte Glüh- und Halogenlampen durch sparsame LEDs zu ersetzen. Sie verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom und sind in allen Fassungen und Formen zu haben.

Warum sind LEDs umweltfreundlich?

Im Gegensatz zu den Energiesparlampen enthalten LEDs kein quecksilberhaltiges Gas, das die Umwelt gefährdet. Alte LEDs sollten bei Sammelstellen oder Wertstoffhöfen abgegeben werden, denn die Materialien können wiederverwertet werden.

Einspareffekt nicht verspielen

Nur weil LEDs weniger Strom verbrauchen, heißt das nicht, dass wir sie einfach so brennen lassen sollten. Das kann die Ersparnis reduzieren. IMAGO teutopress

Auch wenn die LEDs weniger Strom verbrauchen, sollte das Licht trotzdem immer ausgeschaltet werden, wenn man den Raum verlässt. Sonst bleibt der Energieverbrauch in der Summe gleich oder steigt sogar an.

Was ist besser, LEDs in warmweiß oder neutralweiß?

LEDs gibt es in unterschiedlichen Lichtfarben. Achten Sie deshalb beim Kauf auf die Kelvin-Angabe (K) auf der Verpackung. Grundsätzlich gilt: Je höher die Kelvin-Angabe, desto kälter das Licht.

Werte von etwa 2.500 bis 3.000 Kelvin werden als "warmweiß" bezeichnet. Hier führt der relativ hohe Rotanteil im Licht zu einer gemütlichen Atmosphäre. Zwischen 3.000 und 5.300 Kelvin ist man im Bereich des "neutralen Weiß". Alles über 5.300 Kelvin wird als "tageslichtweiß" oder "kaltweiß" bezeichnet.

LEDs mit einer warmweißen Farbtemperatur eigenen sich gut für das Wohnzimmer, den Essbereich und das Schlafzimmer. Neutralweiß passt gut für Küche, Bad und den Arbeitsbereich.

Sind LEDs dimmbar?

Wenn Sie die Helligkeit einer LED-Lampe mit einem Dimmer verstellen wollen, dann kann es passieren, dass sie anfängt zu flackern oder gar nicht leuchtet. Grund dafür ist, dass nur wenige LEDs dimmbar sind. Die Verbraucherzentrale rät deshalb, genau auf die Verpackung zu schauen, denn da steht drauf, ob das Leuchtmittel dimmbar ist.

Außerdem veröffentlichen Hersteller auch Listen, aus denen hervorgeht, welche Dimmer mit welchen LEDs harmonieren. Sie sollten also vorab immer prüfen, ob Ihre gewünschten Dimmer mit LEDs kompatibel, also funktionstüchtig sind.

Warum gibt es keine Glühbirnen mehr?

Glühbirnen wurden in der Europäischen Union schrittweise verboten, weil ihre Energieeffizienz so gering ist. Denn nur ungefähr fünf Prozent der verbrauchten Energie wandelt die Glühbirne in Licht um. Der Rest geht als Wärme verloren. Ziel des Verbotes war es, Strom einzusparen und damit weniger klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre zu pumpen.