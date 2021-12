Schutz vor Corona: Warum FFP2-Masken besser sind als OP-Masken

per Mail teilen

FFP2-Maske oder OP-Maske? Beide werden zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus empfohlen. Doch die eine schützt deutlich besser als die andere - und das hat mit dem Übertragungsweg der Viren zu tun.

Wie gut schützen OP-Masken bzw. medizinische Masken?

OP-Masken werden auch als medizinische Gesichtsmasken bezeichnet. Sie bestehen aus Vlies. Die Masken werden häufig in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern verwendet, können aber auch im Alltag aufgesetzt werden. Medizinische Masken dienen vor allem dem Schutz der Menschen in der Umgebung ihres Trägers. Wenn sie fest am Gesicht anliegen, können sie auch den Träger schützen.

Vor- und Nachteile von medizinischen Masken Vorteile Nachteile Fremdschutz v.a. vor Tröpfchen (enganliegend auch Eigenschutz möglich) Nur für den einmaligen Gebrauch gedacht Schutzwirkung von anerkannter Stelle nach DIN-Norm geprüft Eingeschränkter Schutz vor Aerosolen

Wie gut schützen FFP2-Masken?

FFP ist die Abkürzung für "filtering face piece" - auf Deutsch: partikelfiltrierende Halbmaske. Es gibt sie in den Varianten FFP1, FFP2 und FFP3. Je größer die Zahl, desto stärker ist die Schutzwirkung der Maske. FFP-Masken sind in erster Linie für den Arbeitseinsatz gedacht, können aber auch für den privaten Gebrauch erworben werden. Sie schützen den Träger der Maske und die Menschen in seiner näheren Umgebung.

Die Masken gibt es auch mit Atemventil. Damit kann der Träger zwar leichter atmen, andere in seiner Umgebung sind aber kaum geschützt, weil die Atemluft ungefiltert nach außen dringt.

Vor- und Nachteile von FFP-Masken Vorteile Nachteile Fremd- und Eigenschutz vor Tröpfchen und Aerosolen Nur für den einmaligen Gebrauch gedacht (unter Beachtung bestimmter Regeln aber mehrere Male wiederverwendbar) Schutzwirkung von anerkannter Stelle nach DIN-Norm geprüft Atmen erschwert

Eigentlich sind FFP2-Masken nur für den einmaligen Gebrauch gedacht. Doch wenn Sie bestimmte Punkte beachten, können Sie sie mehrmals verwenden. Und welche Unterschiede gibt es zwischen FFP2-Masken und KN95-Masken?

Wie überträgt sich das Coronavirus?

Das Coronavirus SARS-CoV-2 überträgt sich nach derzeitigen Erkenntnissen vor allem direkt von Mensch zu Mensch, z. B. beim Sprechen, Husten oder Niesen. Beim Niesen passiert das über Tröpfchen, beim Atmen oder Singen über Aerosole (ganz feine Partikel in der Luft). Aerosole sind so leicht, dass sie sich auch über mehrere Meter hinweg bewegen und länger in der Luft bleiben können. FFP2-Masken schützen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 75 Mal besser als OP-Masken.

So verwenden Sie FFP2-Masken richtig