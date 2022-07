6 warme Tomaten-Rezepte - leicht, lecker und gesund

Warum erhitzte Tomaten trotzdem gesund sind

Was die Tomaten rot färbt, hilft unseren Körperzellen gegen freie Radikale und schützt vor Arterienverkalkung: Lycopin. Beim Erhitzen wird die Menge sogar noch erhöht, weil dadurch die Zellwände der Tomaten aufbrechen. So kann der Körper mehr Lycopin aufnehmen. Andererseits geht beim Erhitzen ein Großteil des Vitamins C verloren, von dem die Früchte besonders viel enthalten.