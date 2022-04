Der Annweilerer Burgenweg lockt mit sehenswerten Burgen und fantastischen Aussichten in den Pfälzerwald. Wir zeigen, warum der Wanderweg rund um die Trifels so familienfreundlich ist und was er außer Burgen sonst noch bietet.

Wo ist der Wanderweg? Der Annweilerer Burgenweg beginnt und endet im bekannten Kurort Annweiler am Trifels. Die Region nennt sich auch Trifelsland und liegt im südlichen Teil des Naturparks Pfälzerwald. Los geht's am Wanderparkplatz an den Kuranlagen in Annweiler (Bindersbacher Straße). Malerisch liegt Annweiler am Trifels. Der Ort ist Ausgangspunkt und Ziel der Rundwanderung. picture-alliance / Reportdienste dpa | Heine Heiner Wie komme ich hin? Mit dem Auto kommen Sie am besten über die Autobahn A65 und nehmen die Abfahrt Landau-Nord. Die Bundesstraße B10 führt Sie direkt nach Annweiler. Per Zug fahren Sie mit der Queichtallinie Landau-Pirmasens (Verkehrsverbund Rhein-Neckar) bis nach Annweiler. Vom Bahnhof laufen Sie dann die Burgstraße hoch bis zum Wanderparkplatz. Linktipps zur Wandertour Beschreibung des Annweilerer Burgenwegs, Tipps zur Anreise und Kommentare von Wanderern

Fotos vom Annweilerer Burgenweg und GPS-Daten zum Herunterladen Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke? Der Rundwanderweg geht über ca. 7,5 Kilometer und ist gut ausgebaut. Die Pfalz Touristik stuft den Schwierigkeitsgrad der Strecke als "mittel" ein. Insgesamt müssen Sie mit einer Wanderzeit von ca. zweieinhalb Stunden rechnen. Da die Wanderung hauptsächlich durch den Wald führt, kann man sie auch bei sommerlichen Temperaturen gut laufen. Der Annweilerer Burgenweg bietet tolle Ausblicke. picture-alliance / Reportdienste Klaus-Dietmar Gabbert Für wen ist die Rundwanderung geeignet? Der Annweilerer Burgenweg eignet sich für alle, die mit möglichst wenig Anstrengung durch den Wald laufen und dabei auch gerne Burgen besichtigen möchten. Aufgrund ihrer überschaubaren Länge ist die Tour auch für Familien geeignet. Kommentare von Wanderern auf der Website der Pfalz Touristik deuten allerdings darauf hin, dass sich die schmalen Pfade zu den Burgen nicht für Kinderwagen eignen. Welche Sehenswürdigkeiten oder Besonderheiten gibt es auf der Wanderung? Der Annweilerer Burgenweg führt vor allem durch den Wald. Von der Strecke sind Abstecher zu drei Burgen vorgesehen: zur Reichsburg Trifels und zu den beiden Ruinen Scharfenberg und Anebos. Zwischendurch bieten sich dem Wanderer auch schöne Aussichten auf den Pfälzerwald. Zwischen Anebos und Scharfenberg und dem Parkplatz Schloßäcker infomiert der Buntsandsteinpfad über die Entstehung der Felslandschaft und ihre Eigenheiten. Auf diesem Felsbrocken thronte einst die mittelalterliche Burg Anebos. Von ihr sind nur noch einige Mauerreste übrig. SWR Lieber eine andere Rundwanderung in Rheinland-Pfalz machen? Wenn Sie Rundwanderwege für andere Regionen in Rheinland-Pfalz suchen, dann schauen Sie sich gerne unsere Übersicht an - hier finden Sie viele Wandertipps für Eifel, Pfalz, Westerwald, Rheinhessen und Hunsrück.