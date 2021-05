Rund um zwei Trockenmaare in der Eifel führt dieser familienfreundliche Rundwanderweg. Auf der etwas über neun Kilometer langen Strecke geht es über weite, offene Felder und hinein in bezaubernde Wälder. Wer will, kann außerdem viel über die explosive Vergangenheit der Vulkaneifel lernen.

Wo ist der Wanderweg?

Der Traumpfad Booser Doppelmaartour beginnt und endet in der Nähe des Örtchens Boos in der Vulkaneifel. Vom gut ausgeschilderten Parkplatz "Vulkanstation Booser Doppelmaartour" führt der Weg in einer großen Schleife zuerst hinauf zum Eifelturm und anschließend über offenes Feld hinein in den Wald. Den verlässt man später wieder, umrundet das Booser Maar und kommt zurück zum Parkplatz.

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto am einfachsten über die A48. Dann entweder ab der Ausfahrt Ulmen auf der B257 und der B410 weiter nach Boos. Oder, aus der anderen Richtung, bis zur Ausfahrt Mayen und dann über die Bundesstraßen 258/210. Der gebührenfreie Wanderparkplatz liegt etwas außerhalb des Ortes und ist ausgeschildert.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Das ist eine leichte Route ohne jede Schwierigkeiten, für die man keinerlei Wandererfahrung braucht. Zu Beginn gibt es einen kurzen Anstieg, anschließend verläuft die Strecke die meiste Zeit über völlig eben. Man kann diesen "Traumpfad" zu jeder Jahreszeit gehen. Weil der Weg einige Kilometer lang über freies Feld verläuft, sollte man an heißen Tagen darauf achten, genug zu trinken mitzunehmen.

Für wen ist die Wanderung geeignet?

Die Booser Doppelmaartour ist ideal für Familien - und für alle, die nach einer langen Wanderpause wieder in Schwung kommen wollen. Leute, die viel und lange wandern, werden sich möglicherweise nicht ausgelastet fühlen. Aber man kann ja jeden Weg um ein oder zwei Schlenker verlängern, wenn man möchte.

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Auf einem Gelände unterhalb des Eifelturms kann man es sehr gut sehen: Die Gesteinbrocken, die beim jüngsten Ausbruch des Vulkans in die Luft geschleudert wurden, haben bei ihrem Aufprall das Land verändert. Damals blieb hier kein Stein auf dem anderen! Vom Turm selbst hat man einen tollen Rundblick in die Region. Über die erloschenen Vulkankegel der Eifel hinweg sieht man hinüber in den Westerwald. Leider darf man den Eifelturm wegen der Corona-Beschränkungen zur Zeit nicht betreten.

Tolle Bilder von der Wanderung auf der Booser Doppelmaartour