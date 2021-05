Weinberge, schöne Wälder, tolle Ausblicke auf die Mosel: Diese Rundwanderung hat viel zu bieten. An klaren Tagen kann man die malerische Schleife des Flusses bewundern, bei Nebel sieht das Tal aus wie ein geheimnisvolles Märchenreich. Zusätzlich gibt‘s spannende Einblicke in die Welt der Sagen.

Wo ist der Wanderweg?

Start- und Zielpunkt ist die Klüsserather Wetterstation in den Weinbergen über dem kleinen Moselort. Die Strecke folgt dann dem Verlauf des Flusses, führt gegenüber von Neumagen-Drohn hinunter ins Tal und gleich wieder hinauf in die Höhe. Ganz offiziell ist der Klüsserather Sagenweg eine Nebenstrecke des berühmten Moselsteigs.

Wie kommt man hin?

Klüsserath erreicht man am besten mit dem Auto über die A1 bis Föhren, weiter über die L48 und die B53 bis Klüsserath. Die Wetterstation ist über asphaltierte Weinbergwege zu erreichen und ab der Ortsmitte ausgeschildert. Achtung: Manche Navis locken ihre Fahrer auf Wege, die irgendwo im Weinberg enden. Besser nach den Schildern fahren! An der Wetterstation gibt es kostenfreie Parkplätze.

Wie anspruchsvoll ist die Strecke?

Gegenüber des Moselortes Neumagen-Drohn führt der Weg kurz etwas steiler nach unten und später wieder hinauf – mehr Auf und Ab gibt es dann aber eigentlich nicht. An diesem Hang wird die Route auch etwas schmaler, ansonsten läuft man auf breiten Wegen ohne großen Höhenunterschied. Der Klüsserather Sagenweg lässt sich bei jedem Wetter wandern. An Sommertagen sollte man an genügend Wasser, Sonnenschutz und Kappe denken: In den schattenlosen Weinbergen kann es dann heiß werden.

Für wen ist die Wanderung geeignet?

Wer in der Lage ist, vier Stunden zu laufen, wird an dem Sagenweg seine Freude haben. Die Route ist knapp 12 Kilometer lang. Kinder finden die Geschichten und Legenden toll, die auf mehreren Erklärtafeln beschrieben werden. An der Schutzhütte "Zur dicken Eiche" gibt es ein schönes Wassertretbecken, das ebenfalls gut für Kinder ist. Gleich nebendran steht eine Miniaturausführung speziell für Hunde.

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Die Panoramablicke über das Moseltal sind das eigentliche Highlight der Strecke. Gleich zu Beginn der Wanderung und dann später z.B. vom Aussichtspunkt "Backofen" (die Bank hier steht völlig windgeschützt). Unbedingt ansehen muss man sich den Eselstrapp ein paar Schritte weiter! An dieser Stelle rettete sich der Sage nach einst eine schöne Jungfrau auf einem Esel vor den Nachstellungen eines finst’ren Ritters: Von dem Lüstling verfolgt, sprang der Esel mit der Jungfrau auf dem Rücken hinunter ins Tal, wo er sicher landete. Dort, wo sich das Reittier mit dem Hinterhuf abdrückte, ist bis heute eine Vertiefung im Fels zu sehen.

Tolle Bilder von der Wanderung auf dem Klüsserather Sagenweg