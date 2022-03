Mitten hinein in den Urwald von morgen! Dieser familienfreundliche Rundwanderweg führt Sie durch den wilden Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Wir zeigen Ihnen, was Sie auf der Traumschleife Kirschweiler Festung alles erleben können.

Wo ist der Wanderweg?

Die Traumschleife Kirschweiler Festung liegt in der Nähe des gleichnamigen Ortes im östlichen Teil des Nationalparks Hunsrück-Hochwald und ist sehr gut ausgeschildert. An der Felsformation Kirschweiler Festung vorbei geht es in einem weitem Bogen durch den Wald. Wer möchte, kann an zwei Stellen abkürzen und einige Kilometer einsparen.

Panoramablick über den Nationalpark Hunsrück-Hochwald SWR Stefan Nink

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto erreichen Sie die Wanderroute zum Beispiel über die A61, Abfahrt Bad Kreuznach. Dann fahren Sie weiter auf der B41 Richtung Idar-Oberstein, in der Stadt dann auf die B422 (Richtung Bernkastel-Kues) bis Kirschweiler. Dort den Schildern Richtung Golfplatz folgen, der Parkplatz liegt hinter dem Clubhaus.

Wer über die A62 kommt, nimmt die Ausfahrt Birkenfeld und fährt auf der B41 (Richtung Idar-Oberstein) bis Rötsweiler-Nockental. Von dort weiter über Hettenrodt bis Kirschweiler.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Meist verläuft der Wanderweg breit und mehr oder weniger eben durch den Wald. Hinauf zur Kirschweiler Festung wird es steiler und felsiger. Hierfür sind Wanderschuhe erforderlich. Es kann vorkommen, dass Sie an manchen Stellen über umgestürzte Bäume oder Baumkronen klettern müssen. Denn aufgeräumt wird hier ja nicht.

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald beeindruckt mit Felsformationen und naturbelassenem Wald. SWR Stefan Nink

Für wen ist die Rundwanderung geeignet?

Für alle, die kurze, steile Aufstiege bewältigen können, ist die Wanderung rund um die Kirschweiler Festung eine landschaftlich wunderschöne und familienfreundliche Strecke. Neun Kilometer Länge sind überschaubar. Kinder werden begeistert sein, wenn sie sehen, wie schnell sich ein Wald in einen Urwald verwandelt, wenn man ihn in Ruhe lässt. Erwachsene ebenfalls!

Willkommen im Urwald! SWR Stefan Nink

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Das eigentliche Highlight der Rundwanderung ist natürlich der Nationalpark Hunsrück-Hochwald selbst. Benannt ist die „Traumschleife Kirschweiler Festung“ nach einer Felsformation, die hoch aus dem Wald aufragt und an deren Spitze man die Reste einer alten keltischen Befestigungsanlage erkennen kann. Die Aussicht von dort oben ist fantastisch. Ein toller Ort auch zum Fotografieren!

Traumhafter Ausblick über den Nationalpark Hunsrück-Hochwald SWR Stefan Nink

Lieber einen anderen Rundwanderweg im Nationalpark?

Lust auf eine etwas längere Wanderung im Nationalpark Hunsrück-Hochwald? Dann probieren Sie auch mal die Traumschleife Dollbergschleife aus. Sie eignet sich für geübte Wandernde und führt u.a. an einer mächtigen Festungsanlage der Kelten vorbei.

