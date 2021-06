per Mail teilen

Vom Hambacher Schloss führt dieser familienfreundliche Rundwanderweg in einem großen Bogen durch dichten Kiefernwald. Die Strecke bei Neustadt an der Weinstraße ist gut für jede Jahreszeit und passt perfekt im Anschluss an einen Schlossbesuch.

Wo ist der Wanderweg?

Der Rundwanderweg beginnt an der Burgschänke direkt unterhalb des Hambacher Schlosses. Von den drei Wegen, die dort nebeneinander in den Wald führen, nehmen Sie den rechten. Anschließend führt die Wanderung durch den Pfälzerwald und später oberhalb von Neustadt an der Weinstraße zurück.

Wie komme ich hin?

Das Hambacher Schloss steht auf einem Hügel über Neustadt an der Weinstraße. Wer über die A65 kommt, nimmt am besten die Ausfahrt "Neustadt Weinstraße Süd", fährt auf der B39 Richtung Neustadt und folgt dann der Beschilderung zum Hambacher Schloss. Die Straße führt dann in Schlaufen nach oben. Parken können Sie auf einem ausgewiesenen Streifen für derzeit 2 Euro pro Tag.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Über weite Passagen verläuft die Wanderung rund ums Hambacher Schloss absolut eben, nur hier und da gibt es kurze, einfache Anstiege. An manchen Stellen sollten Sie aufpassen: Weil es in diesem Teil des Pfälzerwaldes sehr viele Wanderwege gibt, kommen Sie auf der Tour einige Male an Stellen, an denen Sie den Wald vor lauter Wegen nicht mehr sehen.

Tipp: Am besten zuerst den Hinweisen zur Hohen Loog folgen – die Pfälzerwaldvereinhütte dort ist überall ausgeschildert. Anschließend dann weiter Richtung Speierheldhütte, von dort dann Richtung Nollenkopf. Ab da wird es einfacher: Der gut ausgeschilderte Weg führt hinunter an den Ortsrand von Neustadt und oberhalb der Wohngebiete durch den Wald zurück zum Parkplatz am Hambacher Schloss.

Für wen ist die Wanderung geeignet?

Für alle, die Kondition für elf Kilometer beziehungsweise drei bis vier Stunden Wandern haben. Technisch ist die Strecke keine Herausforderung, der Weg durch den Wald ist auf langen Passagen sehr breit. Lediglich im Abschnitt vor und nach dem Nollenkopf läuft man zuerst bergan und später bergab über Wurzeln. Weil Sie auf der kompletten Länge im Wald unterwegs sind, können Sie die Rundwanderung an heißen Tagen genauso wie an regnerischen laufen.

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Das Hambacher Schloss ist die Wiege der deutschen Demokratie und ein Muss! Besucher haben im Frühling und Sommer anschließend immer noch genügend Zeit für die Rundwanderung. Gehen Sie kurz auf die Knie, wenn sie 100 oder 200 Meter hinter der Burgschänke sind – hier liegen sehr alte, sehenswerte Pflastersteine auf dem Weg.

Nach einer halben Stunde haben Sie einen tollen Blick auf das Hambacher Schloss, bevor der Weg im Wald verschwindet. Vom Aussichtspunkt Hohe Loog haben Sie später einen schönen Blick über den Wald. Wer will und genügend Kondition hat, kann auch noch einen Schlenker durch Neustadts Innenstadt einlegen, bevor es zurück zum Hambacher Schloss geht.

Tolle Bilder von der Wanderung rund ums Hambacher Schloss