Ein bisschen sieht Rheinland-Pfalz hier aus wie Arizona! Bizarre Sandsteinfelsen, wohin das Auge schaut. Wir geben Tipps zum Rundwanderweg im Pfälzerwald und verraten, was er mit Napoleon zu tun hat.

Wo ist der Wanderweg "Napoleon-Steig"?

Start- und Zielpunkt für den Napoleon-Steig ist ein großer, gebührenfreier Wanderparkplatz in der Fabrikstraße in Bruchweiler-Bärenbach. Das ist ein kleiner Ort in der Südwestpfalz. Einfach die Straße bis zum Ende durchfahren, hinter der Schuhfabrik liegt der Parkplatz. Von hier verschwindet der Wanderweg erst einmal im Pfälzerwald, um nach etwa der Hälfte der Strecke in eine bezaubernde Tal-Aue überzugehen.

Wie komme ich hin?

Mit dem Auto: über die A65 bis Kandel, dann weiter über die B427 bis zum Abzweig nach Bundenthal/Bruchweiler-Bärenbach. Aus der anderen Richtung auf der B10 bis Hinterweidenthal, dann über die B427/L489 und Dahn nach Bruchweiler-Bärenbach.

Mit ÖPNV: Von Mai bis Oktober kann man mit den Ausflugszügen "Bundenthaler und Felsenland-Express" mittwochs, samstags, sonntags sowie an Feiertagen ab Mannheim bis Bruchweiler fahren – und das kurze Stück vom Bahnhof bis zum Startpunkt zu Fuß gehen.

Wie anspruchsvoll ist die Wanderstrecke?

Der Napoleon-Steig ist keine schwierige Strecke. Die Steigungen sind moderat, der Weg zwar schmal, aber nicht schwer zu laufen. Weil Wandernde gerne viel Zeit rund um die Sandsteinformationen verbringen, kann einem die Rundwanderung allerdings deutlich länger vorkommen als 11,4 Kilometer.

Der Napoleon-Steig führt immer wieder an Felsformationen vorbei. Manchmal kann der Weg auch etwas schmaler werden. SWR Stefan Nink

Wer will, kann die Wanderung an zwei Stellen abkürzen:

Wenn der Weg den Wald verlässt, kommt man nach links zurück in den Ort (ausgeschildert), verpasst dann aber den Napoleonfelsen. An der Pfälzerwald-Vereinshütte "Am Schmalstein" kann man an den Teichen vorbei (und später ein Stück über die K42) zurück nach Bruchweiler-Bärenbach laufen.

Für wen ist die Wanderung geeignet?

Für alle, die Spaß am Erkunden haben! Aber Achtung: Das Wegesymbol mit der Napoleonsmütze wird immer wieder geklaut. Am besten nimmt man eine Wanderkarte mit oder kontrolliert den Streckenverlauf auf dem Handy. Wenn mitwandernde Kinder müde werden, kann man die Tour ja immer noch abkürzen. Der Napoleon-Steig lässt sich übrigens gut zu jeder Jahreszeit wandern. Besonders hübsch ist er an kalten Wintertagen, wenn ein Fingerbreit Puderzuckerschnee auf den roten Felsen liegt.

Beeindruckend: Der Retschelfelsen ist ein Felsmassiv aus Buntsandstein, das sich über eine Länge von 500 Metern erstreckt. SWR Stefan Nink

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Felsen, Felsen, Felsen! Die Türme und Felsmassive aus rotem Sandstein sind wunderbare Fotomotive und an vielen Stellen auch noch mit schönem grünen Moos überzogen. Vor allem die neu erschlossenen "Eisenbahnfelsen" mit ihren außergewöhnlichen Waben und Auswaschungen sind eine längere Erkundung wert.

Die Eisenbahnfelsen kennt noch nicht jeder. Diese skurrile Felsformation wurde erst vor kurzem für den Tourismus erschlossen. SWR Stefan Nink

